Un tânăr ieromonah dintr-o mănăstire suceveană este împiedicat de stareț să urmeze cursurile Facultății de Medicină. Tânărul a cerut un sfat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Înaltpreasfinția Voastră, ce sfat dați unui tânăr ieromonah dornic și iubitor de studiu, dar care știe că superiorul (superiorii) administrativ nu este aplecat (ori este chiar împotrivă) spre pregătirea intelectuală a monahului? pre exemplu: acesta simte un imbold să-și completeze studiile teologice și cu cele din medicină ori chiar din alte domenii”, a scris tânărul ieromonah.

”Un stareț de vocație i-ar recomanda respectivului ieromonah ascultarea și tăierea voii; în plus, i-ar mai spune că nu știința de carte mântuiește omul. Personal, dacă este vorba despre un părinte aplecat spre studiu, care își dorește să învețe carte, i-aș recomanda să ceară binecuvântarea starețului să meargă într-o altă mănăstire în care starețul are deschidere mai multă în această direcție și astfel să-și împlinească dorința. În istoria monahismului nu ar fi primul caz”, a răspuns IPS Calinic.