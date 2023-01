Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, vine cu unele sfaturi după ce o enoriașă l-a întrebat ce reguli trebuie să respecte o femeie care merge să viziteze o mănăstire de călugări. ”Când vizităm o mănăstire este bine să avem o ținută decentă, mai ales pe timp de vară, când sunt călduri greu de suportat; încolo, să fim așa cum suntem zi de zi, adică oameni de bun simț. Nu trebuie să fim în biserică sfinți și în afară demoni”,a răspuns IPS Calinic.

