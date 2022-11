Un enoriaș sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, care este rolul unei maici într-o mănăstire de călugări. „Înaltpreasfințite Părinte Calinic, sunt un enoriaș al unei mănăstiri nou înființate, respectiv Mănăstirea …… Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi care este rolul unei maici într-o mănăstire de călugări și dacă este permis ca o maică să stea în altarul mănăstirii în timpul slujbelor bisericești. Înțeleg rolul unui preot într-o mănăstire de maici, dar nu înțeleg rolul unei maici într-o mănăstire de călugări. Și a doua mea întrebare ar fi de ce într-o mănăstire de 500 ani, un diamant neșlefuit printre mănăstirile din Bucovina, nu putem fi binecuvântați cu o obște monahală care să stea în mănăstire și alături de oamenii din comunitate și nu plecați toată săptămâna din mănăstire, participând doar vineri seara la slujbă și duminica”, a scris enoriașul.

”Mănăstirea …. fiind la început, are foarte mari nevoi și așa se justifică plecările atât de dese ale părintelui stareț. Cât despre prezența acelei măicuțe, din lipsă de monahi, și în mănăstirile de călugări sunt măicuțe, multe dintre ele fiind rude, fie cu starețul, fie cu unii dintre părinții din obștea acelei mănăstiri. Desigur, măicuțe sunt și la centrele eparhiale în diferite ascultări”, a răspuns IPS Calinic.