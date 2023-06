Nici în acest an credincioșii nu vor avea voie să treacă pe sub racla cu moaștele Sf.Ioan cel Nou de la Suceava în timpul pelerinajului de joi, 22 iunie deși mulți au cerut acest lucru.

”Înaltpreasfinția voastră, anul acesta când se va ieși cu moaștele Sfântul Ioan prin oraș sperăm că se va continua tradiția de dinainte de pandemie și vom putea trece pe sub raclă. Vreau să vă zic că acest obicei a bucurat multă lume, inclusiv persoane de alte confesiuni ori persoane care nu prea calcă pe poarta bisericii care treceau pe sub raclă și erau foarte bucuroși. Știm că în ultimii ani pandemia a mai schimbat situația, dar nădăjduim ca în acest an, împreună cu părintele stareț, veți face ca să ne putem bucura din nou de trecerea pe sub moaștele ocrotitorului nostru.”, au scris credincioșii.

”Din motive practice, organizatorii nu au prevăzut un astfel de gest și, ca atare, chiriarhul nu poate schimba un program stabilit de organizatori”, a răspuns ierarhul.