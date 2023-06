Soția lui Ilie Năstase (76 de ani), Ioana (46 de ani) este tare mândră de partenerul său de viață. Bruneta a mărturisit că se bucură enorm că din toamnă, mai exact de pe 8 septembrie, soțul său va putea fi văzut într-un film documentar despre viața sa, potrivit click.ro.

Ilie Năstase, unul dintre cei mai mari sportivi ai României, are propriul lui film documentar despre viața și cariera sa. Recent, cei dragi inimii lui s-au strâns cu mic cu mare pentru a viziona pelicula, iar fostul mare tenismen a dorit să împărtășească emoțiile și bucuria acestei realizări cu internauții săi.

Contactată de Click!, Ioana Năstase a mărturisit prin ce stări a trecut atunci când a văzut filmul documentar cu soțul său: „Urmează lansarea filmului <Nasty> în câteva cinematografe din țară. Momentan ne-am adunat recent mai multe persoane, la un hotel, și am văzut pe un ecran filmul. Filmul este doar despre viața lui, eu nu o să apar în el. M-am bucurat foarte mult când am văzut filmul, sunt secvențe cu el din tinerețe când juca tenis, momente de pus în ramă. Chiar am și plâns la final, a fost ceva emoționant”.

