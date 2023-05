Mai mulți credincioși suceveni s-au plâns arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că nu mai sunt în siguranță la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava din cauza cerșetorilor. ”Nu ne mai simțim în siguranță venind la Sfânta Biserică (Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”). Cerșetorii de la intrarea în mănăstire întrec orice măsură. Comentează în urmă, vorbesc urât, amenință, dacă nu le dai, bolborosesc în urmă, dacă le dai prea puțin nu e bun, dacă le dai mâncare nu e bun. Odată au și „urat de bine”. Nu am scos să le dau și au zis că „cum dai, așa să ai”. Nu mi se pare normal să primesc așa tulburări când vin la biserică. Eu muncesc 9 ore pe zi, îmi stric ochii în calculator pentru câțiva lei și trebuie să am grijă de familie. Dacă le-aș da la toți, unde aș ajunge. Mai ales că sunt tineri și apți de muncă. Deja foarte multe persoane s-au plâns de treaba asta. Ieși liniștit de la Sfânta Liturghie și ăștia îți taie calea și amenință și vorbesc urât și îți strică toată liniștea și te mai ia și frica. Eu nu mă mai simt în siguranță când vin, dar mai ales când plec de la Sfânta Biserică. Vă rugăm din suflet nu le mai dați voie să stea acolo! Ne simțim în pericol, sunt o întreagă gașcă, de la mic la mare. De multe ori văd …., dar nu fac nimic. Ba chiar stau de vorbă și râd unii cu alții. Vă rugăm să ne ajutați, să ne simțim în siguranță la Sfânta Biserică.”, au scris credincioșii.

IPS Calinic: ”Vă asigurăm că vom continua intervențiile ce se impun pe lângă autoritățile abilitate”

”Din păcate, ceea ce se întâmplă dincolo de zidul mănăstirii, fiind spațiul public, nu mai ține de noi. Iar nenumăratele noastre intervenții, din păcate, după cum ați constatat, au rămas fără nicio rezolvare. Cu toate acestea, nu renunțăm, ci vă asigurăm că vom continua intervențiile ce se impun pe lângă autoritățile abilitate”, le-a răspuns IPS Calinic.