Unii enoriași suceveni sunt nemulțumiți că slujbele la Mănăstirea ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava se țin afară. ”De ce la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou se preferă să se slujească pe o scenă, fie și în condiții meteo nefavorabile. E dificil și pentru slujitori, și pentru credincioși. Ar fi util să se acorde Catedralei „Nașterea Domnului” rangul de Catedrală Eparhială și statutul implicit de mănăstire, dacă se poate sluji în ea. Sau măcar la anumite praznice s-ar putea sluji în ea… Este foarte greu ca mica biserică de la Sfântul Ioan să deservească cerințele unei Catedrale Eparhiale. După părerea mea, mutarea catedralei episcopale în noul edificiu ar trebui să fie o prioritate”, a scris un enoriaș arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților.

”Referitor la slujbele de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, pentru numărul mare de credincioși participanți la slujbele din duminici și sărbători ar fi necesară o biserică de dimensiunile Catedralei Mântuirii Neamului; or, neavând o astfel de biserică, din respect față de credincioșii participanți, preferăm să slujim afară. În zilele de rând se slujește în catedrală și în paraclis. Peste puțin timp vom fi nevoiți să slujim în fiecare zi pe scena din curte, ansamblul monastic intrând integral într-un proces de restaurare. Cât despre Catedrala „Nașterea Domnului”, aceasta rămâne biserica de suflet a celor care au construit-o, având încă de la început statutul de biserică de parohie. Noi, dacă vom primi terenul solicitat, ca cei care nu dorim muncă străină, vom construi o catedrală cu toate dependințele necesare unui astfel de edificiu; chiar mai mult: un spital, un așezământ social, spații dedicate activităţilor educaţional-culturale şi muzeistice etc”, a răspuns IPS Calinic.