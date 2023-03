Un tânăr de 22 de ani din Câmpulung Moldovenesc este cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor după ce i-a luat viața unui bărbat de 65 de ani care era concubinul mamei sale. Oribila crimă s-a petrecut sâmbătă după amiază la domiciliul unde tânărul locuia cu fratele și cu mama sa dar și cu concubinul acesteia. Cearta între tânărul de 22 de ani și concubinul mamei sale a pornit după ce au băut peste măsură. La un moment dat băiatul și-a pierdut cumpătul a pus mâna pe un topor și i-a zdrobit capul bărbatului de 65 de ani. Cea care a chemat Poliția a fost mama tănărului. Criminalul a fost reținut urmând a fi arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

