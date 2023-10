Dirijorul Cristian Lupeș va dirija un concert vineri, 20 octombrie 2023, la Milano, în cadrul festivalului internațional de muzică clasică „Rogoredo in Musica”, aflat la cea de-a XVIII-a ediție. Solistul serii va fi violonistul austriac Gernot Winischhofer. Programul serii cuprinde două lucrări: W. A. Mozart –Concertul nr. 5 in La major K219 și L. v Beethoven Simfonia a 6-a in Fa major op. 68.

Cristian Lupeș este dirijor, cu o carieră de 20 de ani. De-a lungul acestui timp, s-a aflat la pupitrul unor orchestre precum Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Lebanese Philharmonic Orchestra, Orchestra Sinfonica din Sanremo și majoritatea orchestrelor din România. Este cunoscut pentru promovarea muzicii moderne și românești, precum și pentru proiectele inedite și novatoare. Din anul 2019, este managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.