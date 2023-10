Casa Nicolae este un adapost din județul Botoșani, situată în comuna Frumușica, satul Rădeni. Această casă oferă adăpost și îngrijire pentru peste 50 de bătrâni și oameni fără adăpost, care au nevoie de sprijinul nostru pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

În această casă, bătrânii și oamenii fără adăpost primesc nu doar un acoperiș deasupra capului, ci și o atenție și o îngrijire deosebită. Oameni cu suflet mare dedicat și profesionist se asigură că fiecare persoană găzduită primește hrana adecvată, îngrijire medicală și asistență socială.

Video despre Casa Nicolae

https://www.youtube.com/watch?v=1CmRkojW75Y&t=301s&ab_channel=AsociatiaHAPPY

Insa odata apropierea sezonului rece, se conturează și o serie de provocări financiare pentru Casa Nicolae și Asociația Happy. Costurile vor crește considerabil, întrucât trebuie să faca față necesităților crescute ale celor 50 de bătrâni și oameni fără adăpost pe care îi găzduiesc. Achiziționarea de lemn pentru încălzire și costurile cu energia electrică vor înregistra o creștere semnificativă în această perioadă. Menținerea unui confort termic optim este absolut necesară, iar aceasta presupune eforturi financiare suplimentare.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor crescute ale beneficiarilor, acestia trebuie sa isi asigure resurse financiare suficiente pentru achiziționarea hranei, a medicamentelor și a altor necesități esențiale. Cheltuielile vizând necesitățile de bază ale acestor persoane vulnerabile se vor dubla pe perioada sezonului rece. De aceea, Casa Nicolae apeleza la sprijinul comunității și la donații care să ii ajute să faca față acestei perioade dificile.

Pe lângă creșterea costurilor financiare, observăm și o cerere în creștere în ceea ce privește locurile disponibile pentru bătrâni și persoanele fără adăpost pe timpul sezonului rece. Astfel, trebuie să ne întâmpinăm nevoile crescute ale celor care caută adăpost și siguranță în timpul iernii. Suntem hotărâți să oferim un mediu cald și sigur pentru toți acești oameni și, prin urmare, trebuie să acționăm prompt pentru a răspunde cererii sporite de locuri de cazare.

Întelegem că situația actuală este dificilă pentru multe persoane și că fiecare contribuție contează. Astfel, apelăm cu încredere la oamenii cu suflet mare să sprijine aceasta cauza această perioadă dificilă. Fiecare donație, fie că este financiară sau sub formă de alimente, medicamente sau lemne de foc, este extrem de valoroasă pentru acestia. Resursele donate vor fi utilizate eficient și transparent, pentru a oferi celor mai vulnerabili dintre noi o șansă de a supraviețui în timpul sezonului rece.

Mesaj preluat de pe pagina facebook a asociatiei Happy: https://www.facebook.com/asociatiahappy/posts/pfbid0V7CVqQoZ8SV47rQS9axMSmPTzzWbmK6wS3fEKPYRJdcM4c7cZ8cBdmkA5nPDepbSl

Urgent: Donează nsau distribuie mesajul nostru mai departe

Se apropie cu pași repezi sezonul rece, iar odată cu el vor veni și costurile financiare suplimentare. Asigurarea căldurii și confortului în Casa Nicoale, va implica dublarea cheltuielilor, deoarece vom fi nevoiți să achiziționăm lemne pentru încălzit și să ne încărcăm cu facturile la energia electrică consumată. Acestea vor aduce cu sine o presiune financiară, deoarece trebuie să ne pregătim pentru costurile suplimentare ce vor apărea.

În plus, hrana și medicamentele vor deveni și ele mai costisitoare în sezonul rece. Temperaturile scăzute aduc cu ele nevoia de a consuma alimente mai grele și mai calorice, ceea ce se va vedea cu siguranță în nota de plată de la supermarket. De asemenea, riscul apariției răcelilor și gripei crește, înseamnă că trebuie să fim pregătiți să cumparam medicamente pentru a preveni sau trata eventualele afecțiuni.

În plus, sezonul rece aduce în mod inevitabil și o creștere a cererii de locuri de adăpost pentru persoanele fără adăpost sau pentru cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre. De aceea planuim sa mai cream inca 10 locuri suplimentare. Insa de asemenea acest lucru implica eforturi financiare foarte mari. În acest context, este important să fim conștienți de nevoile celor din jurul nostru și să acționăm acum.

În concluzie, sezonul rece vine la pachet cu o serie de costuri financiare suplimentare. Trebuie să ne pregătim și să fim conștienți de acestea pentru a putea face față cu succes nevoilor noastre. În același timp, trebuie să arătăm empatie față de cei în nevoie și să fim deschiși în a oferi ajutor și sprijin. Indiferent cât de mici pot părea gesturile noastre, ele pot face o mare diferență în viața celor afectați de frigul și lipsurile sezonului rece.

Putem contribui la ajutorarea celor 50 de bătrâni și oameni fără adăpost, oferindu-le un pranz, cina, organizand parastas, cumparand lemne.

Casa Nicolae este salvarea bătrânilor abandonați .

Ajuta-ne sa ne continuam misiunea!

– Cum poti face acest lucru:

– Rezervand din calendar o masa calda

– Incalzind o zi Casa Nicolae

– Plateste pentru o zi energia electrica

– Organizeaza praznic.

Rezerva Pranz – bit.ly/43bcwQZ

Rezerva Micul Dejun – bit.ly/3O5ivT6

Rezerva Cina – bit.ly/3JJAT1d

Parastas: bit.ly/3qRqVEu

Cumpara lemne, plateste energie electrica: https://bit.ly/3XhQF94

Firmele pot rezerva mese calde sau ne pot ajuta în baza unui contract de sponsorizare pe cere îl pot descărca de pe website.

Conturi bancare

Asociatia H.A.P.P.Y Botosani

CUI 33420329

Cont Bancar

BCR

RON:

ASOCIATIA H.A.P.P.Y.

RO71 RNCB 0041 1470 3703 0001

RNCBROBU

EURO:

ASOCIATIA H.A.P.P.Y.

RO44 RNCB 0041 1470 3703 0002

RNCBROBU

USD:

ASOCIATIA H.A.P.P.Y.

RO17 RNCB 0041 1470 3703 0003

RNCBROBU

PAYPAL: asociatiahappy@gmail.com

REVOLUT: 0756 314 281

Susține-ne și tu oferind o masă caldă pentru bătrâneii nimănui!

Contribuie la o viață mai bună prin implicarea directă- voluntariat sau pur și simplu vino sa ne cunoști, orice zâmbet și îmbrățișare este benefică!

Fii om!

Fii mai bun!