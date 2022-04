Aflată din nou la un turneu de baraj pentru promovarea în Divizia A1 de volei masculin, echipa CSM Suceava a dat lovitura și a acces în primul eșalon valoric. La Zalău, timp de trei zile la finele săptămânii trecute, patru echipe s-au luptat pentru cele două locuri care permiteau promovarea în Divizia A1, VC Zalău, Tomis Constanța, CS Oțelul Roșu și CSM Suceava.

În primul meci, CSM Suceava a jucat cu CS Oțelul Roșu. Scorul a fost 3-0 în favoarea elevilor antrenorului Tudor Orășanu, însă două seturi au fost câștigate destul de greu.

În al doua partidă, bucovinenii au întâlnit gruparea gazdă VC Zalău, care viza clar promovarea. Sucevenii au condus cu 2-0, pentru ca în final să piardă dramatic cu 3-2.

Ultimul joc al barajului pentru sucevenii a fost cel cu Tomis Constanța. Desfășurarea meciului a fost una epică, după ce a fost condusă cu 2-1 la seturi, CSM Suceava a renăscut ca Pasărea Phoenix și a cîștigat setul patru, pentru ca apoi în tie-break să se impună cu 17-15.

Performanța echipei sucevene pregătite de Tudor Orășanu este absolute remarcabilă dacă ne gândim că a fost cea mai tânără grupare prezentă la turneul de baraj pentru promovarea în primul eșalon valoric. La acest turneu, sucevenii s-au putut baza doar pe doi dintre veteranii formației Marius Gontariu și Andrei Sasu.

”A fost un turneu cu emoții incredibile în care am trecut prin toate stările de la agonie la extaz. Este meritul tinerilor noștri care și-au dorit să demonstreze de ce sunt capabili. Ne-au ajutat mult și Marius Gontariu și Andrei Sasu, deși în ultimul meci nu ne-am bazat pe ei și am jucat doar cu tânăra generație.

Din punct de vedere sportive noi am făcut tot posibilul pentru a atinge marea performanță, acum rămâne să vedem cum facem să putem merge mai departe. Avem nevoie de susținere din toate mediile.

Am mai fost în situații de acest gen și este clar că diferența dintre Divizia A2 și A1 este una semnificativă. Avem tineri talentați, dar vom avea novoie și de jucători cu experiență, precum de condiții de pregătire optime. Sper să avem parte de înțelegere și support” a declarat antrenorul echipei de volei masculine CSM Suceava, Tudor Orășanu.

CSM Suceava a folosit pe parcursul acestui campionat jucătorii: Marius Gontariu, Andrei Sasu, Alexandru Dănilă, Cozmin Boghean, Vlad Ștreangă, Victor Asmarandei, Andrei Curic, Denis Croitor, Sabin Hortopeanu, Cezar Ciubotariu, Ioan Verciuc, Robert Petraru și Lucian Huțuleac.

Termenul limită de înscriere în Divizia A1 este finele lunii mai.

Din punct de vedere strict economic, echipa de volei are câteva avantaje. În primul rând are un lot restrâns, doar dacă ne gândim la faptul că în teren intră doar șase jucători, nu 11 sau 15 ca la fotbal sau rugby. Apoi, la Suceava ea, cel puțin, în care poate evolua. Este momentul ca Suceava să revină acolo unde a fost odată în voleiul românesc pentru că a demonstrate de-a lungul ultimilor ani că are resurse de talente.