În cadrul etapei cu numărul XX a Ligii Naţionale de handball masculin, echipa Universităţii Suceava a cedat, la finele săptămânii trecute, pe terenul liderului la zi, AHC Dobrogea Sud Constanţa, la zece goluri, scor 19–29. Handbaliștii suceveni au șinut pasul cu formația gazdă doar 15 minute, dar apoi au comis o sumedenie de greşeli care le-au permis ”marinarilor” să se ditnațeze la opt goluri diferență la pauză, scor 16-8.

În partea a doua, sucevenii au încercat să reducă din handicap, însă nu au reușit și treptat gazdele şi-au mărit avantajul, terminând la 10 goluri diferenţă, tabela de marcaj indicând scorul de 29-19.

„Am făcut o primă repriză slabă, pe fondul unei apărări dure a Constanţei. Am greşit destul de mult, mai ales când am încercat să ne facem jocul şi să jucăm în viteză. În partea a doua am evoluat ceva mai bine şi am pierdut-o la doar două goluri, dar am întâlnit o echipă foarte puternică, care merită să fie pe primul loc în acest moment. Pentru noi fiecare partidă este una în care va trebui să ne batem cu adversarii noștri, pentru că fiecare punct contează. Sperăm ca pe teren propriu să putem cont ape sprijinul suporterilor noștri fiindcă vrem să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în Liga Naţională”, a explicat antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.

HC Dobrogea Sud Constanța: Mitrevski, Iancu – Crnoglavac 6, Chikovani 6, Nikolic 4, Kevic 4, Nistor 3, Csog 2, Andrei 2, Vujovic 1, Malinovic 1, Cutura, Mocanu, Toma, Ignat, Markoski. Antrenor: Zvonko Sundovski.

CSU Suceava: Erhan, Andrei, Duman – Olariu 4, Ciubotariu 3, Dragnea 3, Oancea 2, Golubovic 2, Ionescu 1, Adomnicăi 1, Burlacu 1, Sandu 1, Baican 1, Tîrzioru, Lakovic, Costea. Antrenor: Adrian Chiruț.

În etapa următoare, miercuri, CSU Suceava va întâlni pe teren propriu Politehnica Timişoara.

Etapa a 20-a

Minaur Baia Mare – CSM Făgăraş 31–26

CS HC Buzău 2012 – CSM Bacău 27–23

Steaua Bucureşti – Politehnica Timişoara 24–22

Dunărea Călăraşi – CS Universitatea Cluj 35–23

AHC Dobrogea Sud – CSU Suceava 29–19

Potaissa Turda – CSM Bucureşti 19–19

Din această rundă a mai rămas de jucat partida Dinamo Bucureşti – CSM Focşani.