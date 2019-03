Înaintea etapei a XXV-a a Ligii Naționale de handbal masculin, CSU Suceava are un moral bun în perspectiva disputei cu CSM Bacău. Meciul va avea loc miercuri, 27 martie, de la ora 18:30, pe terenul echipei din Bacău.

Sucevenii se prezintă la acest meci după două succese consecutive, în deplasare la Făgăraș și acasă cu U Cluj, în timp ce gazdele, nu au nicio victorie din de zece etape și s-au despărțit și de antrenorul Eden Hairi.

În principiu aceste lucrurile contează mai puțin pentru că rivalitatea dintre suceveni și băcăuani este una veche și frumoasă, toate partidele disputate la orice nivel, începând cu juniorii mici și încheind cu seniorii fiind de pomină de o grămadă de ani încoace.

”Este un meci pe care trebuie să-l abordăm la victorie. Ar fi grozav să avem trei victorii consecutive și să marcăm cu adevărat revirimentul nostru. Avem un suflu bun de două etape și ne-am pregătit cât am putut mai bine pentru partida de la Bacău.

Jucătorii noștri sunt conștienți de importanța meciului și sper să câștigăm. Am auzit că vom avea din nou galeria noastră de marcă din deplasare și suntem pregătiți pentru a ataca din fuleu turneul play-out” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adi Chiruț.

Etapa a XXIV-a a Ligii Naționale programează meciurile:

CSM Focșani – Poli Timișoara

HC Buzău – Steaua

CSM București – HC Dobrogea Sud

U Cluj – CSM Făgăraș

CSM Bacău – CSU Suceava

Dinamo – Dunărea Călărași

Potaissa Turda – Minaur Baia Mare