Zilele in care te uitai la mobila ta si realizai ca este nevoie sa o schimbi din cauza uzurii datorata anilor sunt pe cale sa ia sfarsit. De cele mai multe ori lumea apeleaza la obiectele de mobilier confectionate din lemn, la mese si biblioteci care ajung curbate din cauza greutatii, pana la fereste si usi ce isi pierd rezistenta. Acum poti spune adio acestor probleme datorita modelelor variate si atractive de tamplarie lemn stratificat.

Tamplaria din lemn stratificat are o multime de beneficii pentru casa ta. Sistemul in baza caruia acest material este confectionat ii permite sa reziste o perioada mult mai mare de timp pentru ca tu sa te poti bucura de mobilierul tau fara grija uzurii.

Ce este lemnul stratificat

Asa cum sugereaza si numele acestui material, lemnul stratificat implica presarea a trei straturi de lemn intre care este aplicat un adeziv special care rezista atat la apa, cat si trecerii timpului. Gradul sporit de rezistenta este asigurat de faptul ca cele 3 straturi de lemn isi anuleaza reciproc curburile, motiv pentru care usile si mobilierul rezista mult mai bine in timp.

In cazul in care exista persoane ce doresc doar anumite tipuri de lemn pentru confectionarea mobilierului din casa, lemnul stratificat poate fi realizat din mai multe esente. Astfel, poti alege lemn apreciat de majoritatea persoanelor precum pin, stejar, molid, larice sau frasinul, dar si ceva mai exotic precum meranti, eucalipt, sapele, merbau sau dusie.

De ce e lemnul stratificat materialul ideal pentru casa ta

Lemnul stratificat este un material versatil care ofera extrem de multa flexibilitate in alegerea modelelor pentru mobilier. Acesta face posibila crearea a numeroase forme si dimensiuni si are un aspect extrem de atractiv.

Datorita ideii din spatele acestui material, suprafetele vor fi intotdeauna netede, lemnul este mult mai durabil si poate face fata cu brio trecerii timpului. Chiar si aspectul sau emana unicitate si frumusete, oferind casei personalitate si un plus de eleganta si rafinament. In plus, iti permite sa creezi proiecte personalizate dupa ideile tale.

Ce poti face din lemn stratificat

Acest material iti poate oferi o multime de variante pentru a face din casa ta cel mai confortabil si relaxant loc, fiind in acelasi timp elegant, stilat, rezistent si sigur.

Posibilitatile sunt nelimitate! Poti opta pentru usi, fereste, mese decorative, dulapuri si nu numai. Apeleaza la un tamplar de incredere care iti va garanta o lucrare exact asa cum ti-ai imaginat si consulta-te cu acesta in privinta modelului dorit. Fii creativ si lasa profesionistii sa realizeze cele mai frumoase si rezistente piese pentru casa ta.

Datorita lemnului stratificat, tamplaria a ajuns la un cu totul alt nivel, oferind o mare libertate de creativitate, siguranta, rezistenta si durabilitate. Chiar daca este mai ieftina, o lucrare din materiale obisnuite necesita de cele mai multe ori mentenanta sau chiar schimbarea totala. Astfel, pe langa inconvenienta adusa de lucrarile ce pot dura cateva zile bune in casa, pierzi bani si timp.

Alege o metoda sigura care iti garanteaza rezultatele dorite si apeleaza la profesionisti care iti pot garanta atat o lucrare realizata corect, cat si seriozitate si implicare in proiecte! Alege lucrarile in lemn stratificat si nu vei regreta!