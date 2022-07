Daca ai cont de Facebook, Twitter sau Instagram sunt sanse mari sa poti urmari ce fac vedetele tale preferate. Va fi posibil sa citesti comentariile postate de Lady Gaga, Reese Witherspoon, Jon Stewart, sfaturile lui Wiz Khalifa sau informatii despre activitatea altor celebritati si, totodata, sa impartasesti si cu altii aceste informatii.

Celebritatile de succes stapanesc arta de a folosi intrumentele din social media (comunicate de presa, postari si comentarii) pentru a-si construi brandul personal si a-si mentine popularitatea. Se pune firesc intrebarea: de ce au atat de mult succes si cum le poti urma exemplul?

Iata cateva subtilitati folosite de celebritati pe retelele sociale pentru a se promova eficient si a-si construi marca.

Isi trateaza fanii ca pe niste prieteni

O modalitate versatila prin care celebritatile folosesc retelele sociale pentru a-si construi brandul consta in modul in care se apropie de fani. Platforme sociale precum Twitter sau Instagram le ofera vedetelor sansa de a comunica cu fanii lor intr-un mediu sigur. Oamenilor le place sa vorbeasca cu vedetele lor preferate si, daca primesc raspunsuri si simt ca sunt luati in considerare de acestea, le vor aprecia si mai mult. Un raspuns de la o celebritate indragita este un motiv de sarbatoare si ii face pe fani sa simta ca sunt apropiati de aceasta.

Se folosesc de postari pentru a se promova

Retelele sociale sunt ideale pentru promovare, iar postarile nu necesita mult timp. Tweet-urile zilnice, actualizarile de stare sau postarea fotografiilor mentin celebritatile in atentia publicului. Multe vedete folosesc simultan mai multe platforme, astfel incat sa pastreze contactul cu cat mai multi fani, chiar si cu cei care nu folosesc Instagram sau Twitter. Pentru a tine oamenii la curent cu activitatea lor, celebritatile impartasesc comunicate de presa, activitati, planuri si informatii despre proiectele viitoare.

Lady Gaga este extrem de buna la acest lucru. Ea posteaza pe Twitter sugestii si ghicitori despre viitoarele albume, turnee si videoclipuri. De asemenea, impartaseste informatii despre procesul de creatie, fotografii care contureaza viata sa interioara si isi tine fanii in priza. Rezultatul il stii: este un mega-star si biletele la concertele ei se epuizeaza imediat dupa ce sunt puse in vanzare.

Se asigura ca fanii nu le uita

Uneori, din diverse motive, o vedeta poate cadea in dizgratie si este uitata, acesta putand fi sfarsitul carierei ei. Odata ce oamenii au incetat sa mai vorbeasca despre ea, se poate considera ca jocul faimei s-a incheiat in defavoarea ei.

Sa analizam putin ce s-a intamplat cu Betty White, o femeie plina de duh, inteligenta si talentata, care a aparut pe ecranele de televiziune ani de zile, dar a fost uitata de noile generatii. Pastrandu-si prezenta pe retelele de socializare prin roluri amuzante, bine alese, ea a revenit in atentia publicului. In scurt timp, fanii au apelat la Twitter si Facebook pentru a-i cere sa tina un spectacol si chiar au existat si petitii online. Mai departe este usor sa ghicesti ce s-a intamplat!

Schimba opinia publicului

Desi nu functioneaza intotdeauna, celebritatile care au “comis” greseli in fata opiniei publice apeleaza la conturile lor de pe retelele de socializare pentru a-si cere scuze, a se explica si a-si curata imaginea. Fanii sunt foarte ingaduitori cu celebritatile care dau dovada de cainta si sunt dispuse sa spuna in public “imi pare rau”. Astfel, devine mult mai probabil sa continue sa cumpere albumele, sa vada filmele sau sa citeasca ce au scris.

Reese Witherspoon este un exemplu edificator in acest sens. Dupa arestarea ei din 2013, actrita a vorbit in 2020 despre incident pe podcastul Jameelei Jamil, declarand ca evenimentul a fost penibil, stupid si jenant. Scuzele sincere postate pe retelele sociale si faptul ca a recunoscut ca bause un pahar in plus si ca a fost lipsita de respect fata de ofiterul de politie care isi facea treaba, au readus-o repede in gratiile fanilor.