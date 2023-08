Conform noilor modificări legislative în domeniul energiei regenerabile în România, un eveniment important în acest sens îl reprezintă promulgarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor în România. Scopul modificărilor este acela de a integra hidrogenul din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în activitatea furnizorilor de combustibil și a consumatorilor în România, astfel încât atât consumatorii cât și furnizorii de combustibil în România au o serie de obligații de îndeplinit. Având în vedere complexitatea legislației în vigoare, Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial, energie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România pentru a vă oferi consultanță juridică în legătura cu noile actualizări ale legislației în vigoare, atât din perspectiva calității de consumator cât și cea de furnizor de combustibil în România.

Având în vedere că acesta este un proiect legislativ amplu s-a propus o trecere treptată de la practicile actuale la cele la care se dorește să se ajungă, astfel, începând cu anul 2024 și până în anul 2030, furnizorii de combustibil în România au obligația de a se asigura că acel combustibil provine din surse regenerabile de origine nebiologică de la furnizori de hidrogen. Totodată, în anul 2024, furnizorii sunt obligați să implementeze o creștere treptată a procentului de combustibil provenit din surse regenerabile de origine nebiologică și din energia electrică din surse regenerabile, iar un avocat specializat în drept comercial, energie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România vă poate îndruma în procesul de integrare a hidrogenului din surse regenerabile în domeniul industriei și transporturilor a pentru a fi în conformitate cu noile reglementări.

În ceea ce îi privește pe consumatori în România, aceștia au obligația de a majora procentul de combustibil provenit din surse regenerabile de origine nebiologică și hidrogen cu emisii reduse de carbon și astfel până în anul 2030, acest procent fiind de minimum 50% , iar până în 2035 de minimum 75%. Totodată, consumatorii industriali de combustibil în România trebuie să trimită către Ministerul Energiei un raport care să conțină numeroase informații cu privire la combustibilul utilizat, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, în cadrul căreia activează numeroși avocați specializați în drept comercial, energie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România, vă poate oferi asistență juridică în redactarea documentelor necesare.

Cu alte cuvinte, furnizorii de combustibili din România au obligaţia să îşi asigure combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică de la furnizori de hidrogen și totodată să se asigure că valoarea energetică provenită din cantitatea de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică furnizaţi pe piaţă în România şi utilizată în transporturi pe perioada unui an respectă valorile impuse de noile reglementări în segmentul industriei și transporturilor, astfel încat sunt sfătuiți să apeleze la asistența juridică și reprezentarea avocaților specializați în drept comercial, energie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România, deoarece nerespectarea prevederilor referitoare la calitatea, proveniența și condițiile impuse de lege pentru comercializarea hidrogenului în România pot atrage sancțiuni.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.