Carmen Grebenișan este una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut de pe social media și în același timp una dintre cele mai frumoase persoane publice de la noi. Totodată este una dintre prezențele active din televiziune, după ce de-a lungul timpului a participat la Asia Express, Dancing on Ice, iar acum a acceptat provocarea Survivor România 2023, notează click.ro.

Carmen Grebenișan a recunoscut fără niciun fel de reținere că are operații estetice. Pe lângă acidul hialuronic din buze, tânăra a dezvăluit că a apelat și la o mărire de bust. „M-am dus cu maşina către spital, era Alina cu mine, stăteam pe patul acela de spital, în momentele acelea cât am aşteptat credeam că nu se mai termină. (…) În următorul moment m-am trezit, auzeam voci în stânga şi-n dreapta şi primul lucru la care m-am gândit a fost să mă uit să văd (n.red, spre implanturi). Am zis: Doamne, nu-mi vine să cred că am trecut şi prin asta. Eram deja foarte încrezătoare în mine, nu-mi mai păsa de nimic. Când m-am ridicat de pe pat am simţit că am doi bolovani în loc de sâni, efectiv am crezu că o să-mi pice sânii, îi ţineam întruna cu mâna.”, a povestit Grebenișan în cadrul unui interviu mai vechi.”, a spus vedeta într-un interviu mai vechi, conform cancan.ro

