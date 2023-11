Implanturile dentare sunt dispozitive artificiale care inlocuiesc radacinile dintilor pierduti sau deteriorati si sunt folosite pentru a sustine coroane, punti sau proteze dentare, oferind pacientilor un zambet estetic si functional. Totusi, pentru a asigura succesul unui implant dentar, este esential sa se aleaga marca potrivita de implant si sa se determine unghiul optim de insertie in osul maxilar sau mandibular.

Acest lucru poate fi dificil de realizat in mod traditional, deoarece exista o varietate mare de marci de implanturi pe piata si fiecare are caracteristici diferite. De asemenea, unghiul implantului poate influenta stabilitatea, rezistenta si aspectul final al restaurarii protetice.

Inteligenta artificiala (AI) se ocupa cu crearea si utilizarea sistemelor care pot invata, rationa si actiona in mod autonom. AI are aplicatii in multe domenii, inclusiv in medicina si in stomatologie. Unul dintre avantajele AI este capacitatea sa de a procesa cantitati mari de date si de a extrage informatii relevante din ele. Astfel, AI poate fi folosit pentru a analiza radiografiile panoramice ale pacientilor care au nevoie de implanturi dentare si pentru a oferi recomandari privind marca si unghiul implantului.

Clasificarea marcilor de implanturi dentare cu AI

Radiografia panoramica este o tehnica imagistica care ofera o vedere generala a maxilarului superior si inferior, inclusiv a dintilor, oaselor, sinusurilor si articulatiilor temporo-mandibulare. Este o metoda frecvent utilizata in stomatologie pentru diagnosticare, planificare si evaluare. Cu toate acestea, radiografia panoramica are si limitarile sale, cum ar fi distorsiunea imaginii, suprapunerea structurilor anatomice si dificultatea de a identifica marca implantului dentar.

Pentru a depasi aceste provocari, cercetatorii au dezvoltat un sistem bazat pe AI care poate clasifica cu exactitate marcile de implanturi dentare pe baza radiografiilor panoramice. Sistemul foloseste o retea neuronala convolutionala (CNN), care este un tip de algoritm de invatare profunda capabil sa recunoasca modele vizuale complexe. CNN a fost antrenat cu 1.200 de imagini de radiografii panoramice care contineau 12 marci diferite de implanturi dentare. Rezultatele au aratat ca sistemul a obtinut o acuratete medie de 98,3% in clasificarea marcilor de implanturi.

Estimarea unghiurilor implanturilor dentare cu AI

Un alt aspect important al planificarii implanturilor dentare este determinarea unghiului optim de insertie a implantului in os. Un unghi incorect poate duce la complicatii precum pierderea implantului, fractura osului sau a componentelor protetice, infectie sau estetica nesatisfacatoare. De obicei, unghiul implantului este estimat manual pe baza radiografiilor panoramice, dar acest proces poate fi subiectiv si imprecis.

Pentru a imbunatati acuratetea estimarii unghiurilor implanturilor dentare, acelasi grup de cercetatori a folosit AI pentru a dezvolta un sistem automat care poate calcula unghiul implantului pe baza radiografiilor panoramice. Sistemul foloseste o retea neuronala artificiala (ANN), care este un alt tip de algoritm de invatare profunda inspirat de structura creierului uman. ANN a fost antrenat cu 1.200 de imagini de radiografii panoramice care contineau unghiurile implanturilor masurate manual. Rezultatele au aratat ca sistemul a obtinut o eroare medie de 2,9 grade in estimarea unghiurilor implanturilor.

Prin urmare, inteligenta artificiala este o tehnologie promitatoare care poate imbunatati calitatea implanturilor dentare prin clasificarea cu exactitate a marcilor de implanturi si estimarea unghiurilor implanturilor pe baza radiografiilor panoramice. Acest lucru poate ajuta la alegerea implantului potrivit pentru fiecare pacient si la optimizarea rezultatelor clinice si estetice.

Cu toate acestea, AI nu poate inlocui rolul medicului dentist, ci doar sa il asiste in procesul de decizie. Prin urmare, este necesara o colaborare stransa intre cercetatori, dezvoltatori si clinicieni pentru a exploata la maximum potentialul AI in domeniul implantologiei dentare.