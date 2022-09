Modalitățile alternative de stingere a obligației sunt: compensația, confuziunea, remiterea de datorie și imposibilitatea fortuită de executare.

Compensația

Compensația este o modalitate de stingere a 2 obligații reciproce și de aceeași natură existente între partenerii contractuali, până la concurența valorii celei mai mici dintre ele. Stingerea obligațiilor are loc în întregime dacă au valoare egală. Prin compensație se poate stinge orice fel de obligație contractuală care are ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile.

Conform Codului Civil, compensația nu poate avea loc atunci când creanța rezultă dintr-un act făcut cu intenția de a păgubi, obligația contractuală are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat, sau are ca obiect un bun care nu poate fi urmărit/executat silit.

Confuziunea

Confuziunea este o altă modalitate alternativă de stingere a obligației care se referă la situația în care calitățile de debitor și creditor se întrunesc. În același raport contractual, trebuie să existe cel puțin doi parteneri contractuali. Un partener contractual nu poate fi și creditor și debitor al aceleiași obligații contractuale.

Un avocat specializat în drept civil vă poate îndruma în procedura de stingere a obligațiilor contractuale.

Remiterea de datorie

Remiterea de datorie are loc atunci când creditorul îl eliberează în mod voluntar pe debitor de obligația contractuală. Această modalitate alternativă de stingere a obligației poate fi totală sau parțială.

Imposibilitatea fortuită de executare

Imposibilitatea fortuită de executare este modalitatea alternativă de stingere a obligației și se referă la situația în care partenerul contractual este liberat atunci când obligația contractuală asumată nu mai poate fi executată din cauza unei forțe majore sau a unui caz fortuit produs înainte ca debitorul să fie pus în întârziere.

În concluzie, modalitatea principală de stingere a obligației este plata, iar modalitățile alternative de stingere a obligației sunt compensația, confuziunea, remiterea de datorie și imposibilitatea fortuită de executare.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil care vă poate sfătui cu privire la strategia de urmat în procesul de stingere a obligațiilor contracuale.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.