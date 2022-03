Pinterest este o platforma eficienta de promovare si poate fi folosita cu succes pentru a stimula vanzarile, in special in sezonul reducerilor. Utilizatorii care navigheaza pe Pinterest pentru a se inspira, trec mai usor la actiune. De aceea, aceasta platforma a devenit o solutie eficienta de promovare a marcii pentru marketerii online si agentiile de servicii SEO. Afisand continut relevant in toate etapele procesului de achizitie, conversiile vor creste.

Elementele cheie ale unui anunt eficient pe Pinterest

Inainte de a stabili modalitatea prin care marca poate fi promovata prin Pinterest in timpul sezonului de reduceri, vom trece in revista elementele cheie ale unui anunt optimizat pentru comertul electronic. Acestea sunt:

Eticheta Pinterest – este instrumentul care iti permite sa monitorizezi activitatea utilizatorilor de pe site si trebuie instalata corect.

Licitarea automata – permite Pinterest-ului sa gestioneze si sa actualizeze licitatiile zilnice. Ajuta la obtinerea a cat mai multor clicuri pe PIN-urile tale la cel mai mic cost posibil.

Licitarea personalizata – foloseste datele despre audienta pentru a ajunge la publicul tinta ideal. Are la baza o combinatie de informatii despre clientii existenti cu datele despre activitatea utilizatorilor de pe pinterest. Iti permite sa gesesti clienti noi,a dica Pinneri care interactioneaza cu continutul de pe platforma ta sau vizitatori noi pe site.

Cum sa faci publicitate pe Pinterest in sezonul reducerilor

Pentru a obtine cele mai bune rezultate pe Pinterest, este important sa fii prezent in toate etapele procesului de cumparare si sa nu ratezi ocaziile de a-i influenta luarea deciziilor. In perioada reducerilor, acest proces are doua faze si anume:

Planificarea – implica utilizarea formatului standard de imagine sau video. Are dimensiunea unui Pin normal si ajuta la prezentarea produselor intr-o maniera cat mai simpla. Pentru a extinde continutul la intregul feed, se poate folosi si formatul video full width.

Actiunea – se bazeaza pe apeluri la actiune care urmaresc convertirea utilizatorului. In aceasta a doua etapa, Pinterest recomanda utilizarea formatelor vizuale standard (video sau imagine), Colectiile si Caruselul. Totodata, platforma recomanda utilizarea catalogului de cumparaturi care permite utilizatorilor sa descopere produsul in timp ce navigheaza pe Pinterest.

Optimizeaza-ti anunturile Pinterest in perioada vanzarilor

Odata ce ai parcurs cele doua etape pentru a-ti face publicitate pe Pinterest, trebuie sa nu scapi din vedere faptul ca doar simpla prezenta in toate etapale de cumparare nu este suficienta. Trebui sa te si evidentiezi in fiecare dintre acestea, astfel incat PINN-erii sa iti observe reclamele si sa fii cu un pas inaintea concurentei.

De aceea, in sezoanele importante cum sunt cele de reduceri, este important sa ai grija de reclamele de pe Pinterest. Iata ce poti face pentru a te evidentia: