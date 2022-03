Pentru a oferi mai multe optiuni utilizatorilor si a usura cautarile, Google a adaugat un nou modul pentru dispozitivele mobile. Este vorba despre sectiunea Shop care, in prezent, afiseaza trei magazine cu posibilitatea de extindere de cate utilizatori la 10 magazine, in functie de disponibilitate. Selectia si ordinea afisarii acestora are la baza clasamentele de cautare organica.

Cum priveste Google oportunitatile de comert online

Pentru a oferi cele mai relevante informatii, Google trebuie sa creeze algoritmi si mecanisme care inteleg aprofundat produsele, atat din imagini si videoclipuri, cat si din descrieri, recenzii si rewiuri. De aceea, investeste continuu in optimizarea algoritmului de cautare care este un model dinamic, imbunatatit considerabil in prezent de inteligenta artificiala.

Datorita utilizatorilor care fac zilnic miliarde de cumparaturi online si a inteligentei artificiale care invata continuu, cautarile functioneaza in timp real si oamenii pot gasi si cumpara mai usor produsele disponibile acum.

Iar povestea continua, Google implementand de curand un nou modul, Shop, pentru cautarile mobile.

Unde este vizibila sectiunea Shop?

Este oficial confirmat ca, de curand, Google a adaugat sectiunea Shop la rezultatele cautarilor mobile. Aceasta este vizibila doar pe dispozitivele mobile pentru interogari legate de produse si cumparaturi din USA.

Google declara ca a lansat acest modul pentru a oferi utilizatorilor mai multe optiuni si rezultate cu vanzatorii produselor calificate in cautare.

O noua zona pentru rezultatele cautarilor organice

Se poate spune ca Shop este o alta piatra de hotar ale eforturilor Google pentru a imbunatati cumparaturile organice. Sectiunea asigura o noua zona cu rezultatele cautarilor care poate contribui la cunoasterea marcii, dar si la cresterea traficului.

Intrucat Shop se bazeaza pe clasamentul in cautarile organice, comerciantii cu amanuntul care nu au fost inca bine clasati, s-ar putea sa nu se bucure de prea multe beneficii.

Devine critica optimizarea SEO

Pe masura ce Google adauga suport pentru functiile de cumparaturi organice, devine mai important ca niciodata ca vanzatorii sa apeleze la servicii SEO. Astfel, chiar daca au un magazin online sau un site de prezentare, ei trebuie sa se asigure ca au un site bine optimizat atat pentru cautarile traditionale, cat si pentru functiile legate de cumparaturi.

Pe scurt, adaugarea functiilor de cumparare, poate clasa mai bine un site, iar construirea facilitatilor Google de comert electronic organic vine atat in sprijinul utilizatorilor, cat si a vanzatorilor.

Google isi extinde initiativele

Odata cu lansarea in 2020 a inregistrarii gratuite de produse, Google si-a extins rezultatele legate de cumparaturi de la un produs cu reclama platita, la numeroase optiuni de vizibilitate organica. Totodata, compania a oferit instrumente de cumparare pentru Shopify, WooCommerce si GoDaddy si o zona de oferte in rezultatele cautarilor.

Este modului Shop o oportunitate pentru comercianti?

Modulul Shop nou lansat pentru rezultatele cautarilor este o noua zona in care pot fi afisate magazine. Astfel, cresc oportunitatile de a face cunoscuta o marca, dar si de a obtine trafic organic. Intrucat sectiunea Shop se bazeaza pe rezultatele cautarilor organice, magazinele care nu sunt inca foarte bine clasate, nu vor fi vizibile.

De aceea, pe masura ce Google isi extinde suportul pentru instrumentele de cumparare organica, vanzatorii trebuie sa se asigura ca au un site bine realizat. Acesta trebuie sa fie optimizat atat pentru cautarile standard, cat si pentru functiile de cumparare.