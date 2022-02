Sâmbătă, 12 februarie, ora 21:30, polițiștii SPR 9 Șcheia, în timp ce desfășurau activități de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS COV2 au constatat faptul că la un restaurant din localitatea Frumoasa, are loc o petrecere. Având în vedere aspectele constatate, s-a intervenit cu o patrula din cadrul Secției Șcheia, 2 echipaje din cadrul Biroului Ordine Publică – Poliția Municipiului Suceava și o grupă de jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava, ocazie cu care s-a stabilit faptul că în incinta localului din localitatea Frumoasa se desfășura un eveniment de familie la care participau circa 30 de persoane. În interior a fost identificat un bărbat din localitatea Sf. Ilie, com. Șcheia și mai mulți membri ai familiei sale care sărbătoreau un eveniment privat (cumătrie). Aceștia consumau băuturi alcoolice și non alcoolice, în interior fiind identificat și un sistem audio de redare a muzicii. Evenimentul a fost întrerupt de lucrătorii de poliție, iar persoanele participante au părăsit locația. S-a luat măsura sancționării contravenționale a organizatorului evenimentului privat, precum și a societății comerciale care a permis desfășurarea evenimentului.