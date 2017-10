Monica Anghel are una dintre cele mai bune voci ale momentului și este o inspirație pentru toți tinerii care au pornit pe același drum al muzicii. Dar nicio cale nu este ușoară iar uneori pasiunea nu-ți asigură venituri consistente pentru a duce o viață decentă, notează click.ro.

Prin aceleași experiențe a trecut și Monica Anghel, care și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele în care nu avea bani. „Au fost momente când nu am avut un leu în buzunar! Un leu! Nu am avut! Şi a doua zi primeam un telefon să mă duc să cânt nu ştiu unde, sau mă sunau de pe la diverse emisiuni că am de ridicat nişte bani, sau că mi-au intrat nişte bani în cont…”, a afirmat Monica Anghel pentru revista life.ro, conform sursei citate.

