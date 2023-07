Dana Roba (31 de ani) a fost „măcelărită” de către soțul său, Daniel Balaciu, care a bătut-o cu ciocanul în cap și a lovit-o fără milă. Acum, șatena își strigă durerea în fața lui Dumnezeu și îl roagă să o ajute să își revină. Contactată de Click!, aceasta ne-a mărturisit că are momente când simte că i se înfundă capul.

„Încerc să mă simt bine, dar nu este deloc ușor. Este greu că nu pot lucra cu mâinile astea în ghips. În vreo trei săptămâni urmează să îmi dea ghipsul jos de la mâini și să mă opereze la mâna dreaptă obligatoriu iar la mâna stângă am înțeles că s-ar putea să scap de operație, este puțin mai binișor. Nu îmi vine să cred prin ce am putut trece. Am momente când mi se înfundă nasul și mi se înfundă și capul. Este foarte greu!”, a declarat Dana Roba pentru Click!

