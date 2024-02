Dani Oțil, prezentatorul noului show de la Antena 1, „Power Couple România”, a atacat emisiunea „Survivor All Stars”, de la postul concurent. Îndrăgitul prezentator nu prea își pune lacăt la gură când vine vorba despre părerile sale și reușește să fie dureros de sincer uneori. Asta a demonstrat-o și recent, când a trimis săgeți ascuțite către „domnu’ Dan”, prezentatorul show-ului de aventură, notează click.ro.

Nu mai este un secret pentru nimeni că între televiziuni există o luptă acerbă pentru rating, mai ales între cele două mari posturi, Antena 1 și PRO TV, unde se difuzează cele mai urmărite show-uri din România. „Chefi la Cuțite” vs. „Master Chef”, „Asia Express” vs. „Survivor”, sunt doar câteva dintre emisiunile care concurează pentru audiența supremă. Mai nou, însă, lupta se dă între „Power Couple România” și „Survivor All Stars”, în special în zilele de marți și miercuri când se suprapun.

Dani Oțil: Power Couple aseară a adus una dintre probele mele preferate, a fost foarte interesant și chiar i-am rugat pe prietenii mei buni să își imagineze… Bine, a fost și prezentatorul bun, Răzvane, pe asta s-a bazat…

Răzvan Simion: Da, e de ales seara, luni, marți, miercuri între domnu’ Dan și domnu’ Dani.

Dani Oțil: Să știi că și eu mă uit la domnu’ Dan, sunt convins că și dânsul se uită pe satelit la noi. Jos pălăria, omul ăla muncește aproape la fel de mult cât mine în Malta, dar cu atâția nebuni, frate, și țipă la ei… Eu îl înțeleg și îl salut pe această cale. Din cauza ta, domnu’ Dan, mie mi se spune domnu’ Dani, în glumă…

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/dani-otil-atac-la-adresa-emisiunii-survivor-all-2340021.html