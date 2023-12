Daniel Buzdugan nu este deloc un fan al prezenței tot mai comune a influencerilor, în filmele românești. Absolvent al Facultății de Actorie, vedeta de la Radio Zu a vorbit sincer despre acest subiect.

Poate că nu toți românii știu, dar Daniel Buzdugan (49 de ani) se numără printre numele sonore care vor apărea în filmul „21 de rubini”, în regia lui Ciprian Mega. Alături de vedeta de la Radio Zu se numără cele mai cunoscute nume din lumea filmului, cum ar fi Mickey Rourke și Anthony Delon.

Ei bine, absolvent al Facultății de Actorie, se pare că Daniel Buzdugan nu este deloc un fan al aparițiilor tot mai comune a influencerilor și a persoanelor publice în filmele românești, conform informațiilor celor de la viva.ro.

Daniel Buzdugan a mărturisit că, de ceva vreme, nu a mai fost solicitat pentru a apărea la emisiuni de televiziune. De asemenea, vedeta de la Radio Zu a criticat faptul că persoane fără studii de actorie devin din ce în ce mai populare în filmele românești, în detrimentul actorilor profesioniști.

„Ca să joci într-un film trebuie să nu mai ai studii de teatru-film, așa că eu cred că am greșit că am făcut facultatea de Actorie. La putere sunt influencerițele, persoanele publice fără studii. Nici pe micul ecran, la posturile de televiziune, nu am mai fost solicitat, nu știu de ce, și asta de câțiva ani buni. Dar, asta nu depinde de mine”, a declarat Daniel Buzdugan, potrivit sursei citate.

