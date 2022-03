Pilotul de raliu Daniel Onoriu a fost externat, marți, 8 martie, de la clinica privată unde și-a terminat cu bine recuperarea. Ajuns acasă, pilotul, care s-a trezit ca prin minune după 55 de zile de comă, a făcut primele declarații emoționante, anunță click.ro.

Daniel Onoriu a ajuns acasă cu bine, iar recuperarea sa poate fi considerată un miracol! Practic, pilotul a trecut a doua oară pe lângă moarte. A stat 55 de zile în comă la Terapie Intensivă, iar medicii nu-i mai dădeau nici o șansă.

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă și am ales cea mai <simplă> și <la modă> metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului). Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a povestit Daniel Onoriu, pe pagina sa de socializare, potrivit sursei citate.

Problemele de sănătate a lui Daniel Onoriu au început după ce a suferit o operație de gastric sleeve la o clinică din Turcia, operație care a fost pe punctul să-l coste viața.

„Nu știu a cui a fost vina! A mea, că am avut încredere sau a medicului ce m-a operat (măcelărit). Sunt multe întrebări la care nu am răspuns. Orice răspuns aș primi din partea medicului, tot nu mă mulțumește. Azi sunt aici! Printre voi: familie, prieteni, oameni! Azi și mereu am să vă mulțumesc!”, a mai spus pilotul, la venirea acasă, potrivit sursei citate.

