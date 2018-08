Poate parea ciudat, insa nu intotdeauna te avantajeaza sa iti cumperi haine la preturi foarte mici. Sigur, cu totii cautam cele mai bune preturi si oferte si ne face placere sa ne largim garderoba cu bani putini. Totusi, exista o serie de avantaje in a-ti achizitiona haine de firma sau haine mai scumpe.

Iata care sunt acestea:

1. Vei aprecia mai mult hainele

Poate cel mai important motiv este acela ca vei aprecia mai mult investitia, hainele achizitionate si te vei gandi bine daca ai cu adevarat nevoie de ele sau vor fi alte piese vestimentare pe care le vei tine in sifonier fara sa le porti.

In plus, vei avea mai mare grija de hainele cumparate, vei respecta regulile de intretinere si spalare si acestea vor rezista mai mult timp.

2. Te vei bucura de ele mai mult timp

Daca tot vorbeam despre rezistenta in timp a hainelor cu preturi mai mari, e bine sa stii ca de cele mai multe ori un pret mai mare poate insemna o calitate mai buna. Asta inseamna ca materialele vor fi mai bune, nu se vor scamosa atat de repede, nu se vor intinde si vor ramane bune de purtat pentru mai mult timp.

Hainele scumpe, insa de calitate, reprezinta o investitie pe termen lung, nu doar o cheltuiala. Si poate ca e mai bine sa cheltui mai mult o data, pentru un obiect mai rezistent si frumos, decat sa platesti mai multe produse ieftine, care se vor strica sau demoda mult mai rapid.

3. Nu te vei stresa ca vei intalni prea multe persoane imbracate la fel ca tine

Preturi foarte mici, inseamna un numar semnificativ mai mare de persoane care isi vor cumpara hainele pe care si tu le achizitionezi. Si poate nu vrei sa vezi ca toata lumea de pe strada e imbracata la fel ca si tine.

In plus, hainele ieftine nu sunt capabile sa iti ofere un anumit statut, ci doar te uniformizeaza. Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti cu totul la hainele cu preturi mici, insa nu te baza pe astfel de piese vestimentare daca vrei sa iesi in evidenta si sa te remarci.

Clasicele tricouri albe sau negre, sosetele, hainele pentru sala sau aerobic ori chiar si blugii pot fi produse achizitionate cu bani putini, realizate in serie mare. Insa piesele de efect, rochitele, topurile ar trebui alese cu mai mare grija. Asta daca iti doresti sa iesi din uniforma.

4. Mai ieftin nu inseamna neaparat bani mai putini

Atunci cand preturile sunt foarte mici, tendinta e sa cumperi mai mult. Astfel ai putea sa ajungi la sume mai mari decat pretul unui produs unic si de calitate. Daca intr-adevar porti toate acele haine, nu e o problema. Totusi, de multe ori cumparam la volum, insa nu purtam decat 1-2 piese vestimentare care ne plac mai mult.

Daca vrei sa faci cumparaturi online, vezi in acest ghid cum sa iti alegi hainele online.

Sursa: Woman2Woman.ro – haine online