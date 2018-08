Chiar daca cei mai multi dintre noi invatam ca trebuie sa reusim pe cont propriu, fara ajutorul celor din jur, s-a dovedit ca munca in echipa are o serie de avantaje.Tocmai de aceea, managerii si proprietarii de afaceri se bazeaza pe acest tip de management iar noile modele de educatie stimuleaza munca in echipa si proiectele comune.

Mariana Bradescu, managing partner PIATRAONLINE, recunoaste, de altfel, ca cea mai mare greseala pe care a facut-o in afaceri a fost sa creada ca poate face totul. Intrebata care a fost cea mai proasta decizie pe care a luat-o vreodata cu privire la business, femeia de afaceri a subliniat: „cea in care am crezut candva ca pot sa fac eu tot. Complet gresit! La un moment dat esti supraaglomerat de task-uri si nu mai ai timp sa vezi imaginea de ansamblu.” Prin urmare, echipa e exptrem de importanta.

Alexandra Olteanu, fondatoarea All To Know, spune ca munca in echipa ar fi ajutat-o inca de la debutul in antreprenoriat. „Mi-ar fi placut sa inteleg mai bine cat de mult te pot ajuta ceilalti. Eu am fost educata sa ma concentrez pe ceea ce pot face singura, dar acesta nu este intotdeauna solutia cea mai buna.”

Vorbind despre business si echipe, Malvina Cservenschi (Malvensky) spunea in cadrul unui interviu oferit site-ului Afaceri si leadership feminin: „sunt foarte atenta sa investesc in dezvoltarea echipei, sa ma inconjor de oameni care aduc valoare”.

Acestea sunt doar cateva marturii ale importantei echipelor in cresterea si dezvoltarea unui business. Daca privim doar cateva dintre cele mai mari business-ul, ne putem da seama de la inceput ca succesul unei afaceri nu sta intr-un singur om, oricat de bun ar fi acesta.

Companii precum cele fondate de Bill Gates, Mark Zuckerberg si altii pot avea ca imagine principala un singur chip, insa se bazeaza pe zeci, sute sau chiar mii de oameni fara de care un business de succes nu ar putea rezista.

Sursa: Afaceri si leadership feminin – Idei de afaceri mici