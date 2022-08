Te gandesti sa aduci un nou membru blanos in familie, insa nu esti in totalitate sigur daca este momentul potrivit? Poate crezi ca pisicile sunt o responsabilitate mare, insa, daca le oferi atentia si elementele de baza necesare, vei vedea ca nu sunt deloc pretentioase si sunt cei mai buni prieteni pe care ii poti avea.

Daca te gandesti la motive pro si contra pentru a adopta o pisica, noi ti le-am pregatit pe cele mai importante in functie de zodia ta. Fii cu ochii pe Blanitza.ro pentru mai multe articole de neratat despre pisici. Ba mai mult, daca vrei sa afli care sunt cele 4 zodii pentru care adoptia unei pisicute este recomandata, citeste pana la sfarsit!

Berbec

Berbecii au o multime de lucruri in comun cu pisicile in ceea ce priveste personalitatea. Despre acestia se spune ca sunt independenti si curajosi, calitati ce cu siguranta le putem intalni si la micutii blanosi. Insa, privind partile mai putin bune ale acestei zodii, daca esti berbec, un pui de pisicuta nazdravan te va ajuta sa iti gestionezi mai bine temperamentul si rabdarea.

Gemeni

Daca esti in zodia gemeni, in sfarsit vei gasi acel suflet care te va intelege in orice moment. Deoarece mai exista momente in care ba ai nevoie de afectiune, ba iti doresti sa te distantezi de cei din jur pentru propria ta liniste, o pisica iti va oferi exact acelasi tratament. Imparte casa ta cu un animalut de care sa ai grija, pe care sa il hranesti si care iti va cere atentia doar atunci cand are nevoie de ea.

Rac

Nu exista persoana mai buna pentru imbratisari si afectiune la o scena emotionanta din filmul tau preferat, decat un pisoias blanos si pufos, gata sa te rasfete cu imbratisarile si caldura sa. Oricand simti nevoia sa te descarci si sa povestesti cuiva ceea ce simti, stiind ca secretele tale vor ramane in siguranta, prietenul tau micut si discret va fi intotdeauna prezent pentru tine.

Leu

Este momentul sa iti gasesti perechea atunci cand vine vorba de incapatanare si impulsul de a fi lider. Motaneii sunt cunoscuti pentru obiceiul de a face ce isi doresc, oricand isi doresc, astfel ca acesti colegi de apartament pufosi te vor ajuta sa fii mai intelegator si sa iti contolezi impulsul de a demonstra ca esti cel mai bun in toate. Micutii te vor ajuta sa fii mai responsabil, mai grijuliu cu cei din jur si iti vor fi cu siguranta cei mai de incredere aliati.

Fecioara

Fecioarele isi doresc iubirea, insa, doar in momentul in care vor sti cu siguranta ca au gasit-o vor trece la pasul urmator. Ei bine, cine spune ca iubirea trebuie sa vina de la alta persoana? Pisicutele sunt dornice de atentie si iubire intotdeauna, oferind-o pe a lor neconditionat. Daca cel mai bun prieten al tau este o blanita pufoasa care iti ofera toata dragostea sa, te poti considera un om implinit si un castigator.

Balanta

Balantele sunt creative, ambitioase, inteligente si chiar sensibile. Iti suna cunoscut? Atunci cand il vei vedea pe micutul pisoi facand primii pasi in noua sa casa, inspectand totul datorita curiozitatii si gasind moduri ingenioase de a ajunge in locul in care si-a propus, cu siguranta vei sti ca ai luat decizia cea mai buna.

Oamenii pot invata o multime de lucruri de la animale, iar cei din zodia balanta cu siguranta vor fi placut surpinsi de cate lucuri noi vor afla datorita pisoiasilor aventurosi.

Scorpion

Gaseste cel mai loial partener de farse intr-o pufosenie cu mustati. Scorpionii sunt firi amuzante, care adora sa foloseasca din cand in cand sarcasmul, iar fatuca serioasa a unei pisici in combinatie cu glumele tale sunt mixul perfect pentru o seara plina de zambete si amuzament.

Precum cei nascuti in aceasta zodie, pisoii se considera aproape de perfectiune. Astfel, a avea un pisoi drept cel mai buni prieten inseamna ca ai castigat un tovaras care va intelege intotdeauna mandria ta pentru toate reusitele si iti va fi alaturi in orice moment.

Sagetator

Stim, nimic nu se va simti mai bine vreodata decat salvarea unui suflet. Chiar daca ai casa plina, un pisoi care are nevoie de o casuta si de un prieten te asteapta sa-l adopti. Dimineata, cand iti este cel mai greu sa iti gasesti energia pentru a incepe ziua, o imbratisare de la micutul pufosel care iti este recunoscator va fi de neegalat.

Capricorn

Deoarece este posibil sa fii ocupat cea mai mare parte a zilei, intelegem de ce ai dubii cu privire la adoptia unei pisicute. Insa, pisicile necesita mult mai putine lucruri decat un catel, avand in vedere ca acestea nu trebuie scoase afara la o anumita ora si au simtul masurii cand vine vorba de mancare.

Comanda-i jucarii pentru a se distra pe timpul zilei si lasa-i destula hrana pana cand tu vei ajunge acasa si va veti putea bucura impreuna de timpul liber. Somnul nu va fi niciodata mai linistitor decat atunci cand ai o pisicuta langa tine.

Varsator

Dorinta ta de a imparti lucrurile cu cei din jur nu va putea fi controlata cand vei vedea fata iubitoare a pisoiului blanos. Cu siguranta un puiut te va ajuta sa te regasesti, sa ai incredere in tine si sa iti amintesti ca esti iubit, bun si grijuliu, chiar daca nu intotdeauna simti asta.

Pesti

Este timpul ca pestii si pisicile sa se imprieteneasca! Stim ca esti o fire vesela si iubitoare, iar grija fata de un animalut pufos te va face intotdeauna sa iti amintesti ca cineva te asteapta si are nevoie de tine si de afectiunea ta.

Zodiile cele mai iubitoare de pisici

Daca ai ajuns pana la sfarsit inseamna ca vrei sa stii daca tu esti una dintre zodiile care trebuie neaparat sa adopte o pisicuta. Ei bine, daca te-ai nascut in zodia Capricorn, Varsator, Leu sau Pesti, cu siguranta acesta este semnul tau de a adopta un animalut pufos!

Ce mai astepti? Acum ca stii toate beneficiile pe care un pisoias le ofera, salveaza si adopta un pui de pisica din portofoliul BabyCat Care!

Si nu uita ca mai multe detalii despre prietenii blanosi gasesti pe Blanitza.ro.