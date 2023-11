În perioada sărbătorilor de iarnă, Stella Artois, unul dintre brand-urile premium din portofoliul Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, aduce „berea Crăciunului” în două locuri magice din România: Târgul de Crăciun din Sibiu și Streetmas din București. De mai bine de câteva secole, Stella Artois surprinde esența conexiunii dintre oameni și unește prietenii și familiile în jurul aceleiași mese, în timpul sezonului festiv. Chiar dacă produsul a evoluat și a trecut prin diferite schimbări de-a lungul anilor, Stella Artois continuă să facă același lucru în preajma sărbătorilor de Crăciun: să promoveze un sentiment de comunitate și să aducă oamenii împreună.

În perioada 17 Noiembrie – 2 Ianuarie, Stella Artois îi invită pe toți cei care sunt deja acolo sau doar trec prin Sibiu la un pop-up bar amplasat chiar în centrul târgului de Crăciun din Piața Mare, unde pot savura gustul rafinat al berii belgiene alături de cei dragi. Din decembrie, în timpul weekend-ului, cât și în primele două zile de Crăciun, toți cei care vin la acest eveniment pot alege să-și creeze amintiri magice la photo corner-ul tematic. De asemenea, la Les Ateliers Artois pot pregăti ceva pentru cei dragi: urările de bine vor lua forma unei scrisori scrise de mână, caligrafic, de un artist local, astfel încât mesajul să fie de neuitat.

În București, la Streetmas, un alt târg de Crăciun, cu notă ușor neconvențională de această dată, care va avea loc în strada Lipscani 17 în primele 3 săptămâni ale lunii decembrie, Stella Artois oferă un set-up de poveste pentru cei care își doresc o amintire foto specială.

„Ocaziile speciale trăite alături de cei dragi au fost dintotdeauna un pilon important în strategia brandului nostru, așa că suntem entuziasmați să fim parte din povestea sărbătorilor de iarnă. Ne bucurăm să aducem magia Crăciunului și gustul berii de calitate belgiană și anul acesta la târgurile de Crăciun din Sibiu și București”, a punctat Virginia Radu, Senior Brand Manager.

„Stella Artois este o bere cu totul specială, dedicată momentelor memorabile petrecute alături de cei dragi. Anul acesta aducem povestea Stella Artois mai aproape de cea a Crăciunului și ne bucurăm să fim aproape de consumatori, atât în București, cât și în Sibiu”, a completat Andreea Ropotan, Brand Manager.

Povestea berii care s-a născut de Crăciun

În spatele brandului Stella Artois se ascunde povestea „berii de Crăciun”, o tradiție care își are originile acum 600 de ani în Belgia. În 1366, a fost înființată fabrica de bere De Hoorn (cornul în neerlandeză), devenind în 1717 Artois, odată cu preluarea de către Sébastien Artois.

În 1926, a apărut Stella Artois, o ediție limitată a berii Artois, creată ca un dar de Crăciun pentru locuitorii din Leuven. Simbolul Crăciunului, steaua, a rămas în numele berii și a continuat să strălucească până în zilele noastre.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitatea pragheză Staropramen Dark, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.

