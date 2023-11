Seria-maraton de filme de Crăciun continuă la DIVA și în perioada 17-21 noiembrie, cu multe povești romantice tematice, în fiecare zi (între orele 06:00-02:00). Premierele aduc în prim plan un eveniment dedicat colindelor aflat în pericol, o ploaie de meteoriți și un prinț îndrăgostit.

Săptămâna aceasta, prima dintre cele 3 premiere difuzate de DIVA în cadrul acestui maraton tematic este „Crăciunul ești tu” (Christmas Is You, 2021). Filmul este programat pe 17 noiembrie, de la ora 20:00 și o are drept protagonistă pe Emma Bloom (Becca Tobin), care încearcă să-și convingă fostul iubit – Tyler Thorn (Matthew MacCaull), devenit un cântăreț celebru – să semneze un contract cu casa ei de discuri, în aceeași perioadă în care încearcă să salveze un eveniment local dedicat colindelor. Oare îi vor ieși planurile?

Apoi, pe 19 noiembrie, de la ora 16:00, DIVA difuzează premiera „O stea de Crăciun” (A Christmas Star, 2021). În scenariu, astronomul Madeline (Sara Canning) descoperă că, înainte de Crăciun, în orășelul Summit View va avea loc o impresionantă ploaie de meteoriți. Așa că încearcă să-i convingă pe localnici să-și stingă instalațiile, pentru a vedea clar impresionantul eveniment ceresc. Evident, nu va fi ușor, deci are nevoie de tot ajutorul lui Ryan (Daniel Lissing), pădurarul local.

A treia premieră de Crăciun marca DIVA din această săptămână este „Un prinț cadou” (Royally Wrapped for Christmas, 2021). Invitată la o sărbătoare din regatul (evident, fictiv) Valdonia, directoarea unei organizații caritabile internaționale care împlinește 100 de ani – Lindsay (Jen Lilley) – se apropie de prințul Aiden (Brendan Fehr). Cei doi s-au cunoscut la New York, dar eroina noastră nu și-a dat seama cu cine stă de vorbă, iar revederea lor pare a fi ocazia perfectă pentru ca Aiden să scape de logodna cu o prințesă și să-și găsească adevărata jumătate. Filmul este programat pe 21 noiembrie, de la ora 20:00.

Săptămâna viitoare, seria de filme tematice difuzate de DIVA în așteptarea lui Moș Crăciun continuă, cu alte 3 premiere, programate marțea, vinerea (de la ora 20:00) și duminica (de la 16:00). Și, cum spuneam și mai sus, cadourile tv cu final fericit își așteaptă fanii în fiecare zi (între orele 06:00 și 02:00)!

Televiziunea DIVA este disponibilă pe poziția 84 în grila DIGI digitală, poziția 203 în grila ORANGE, poziția 102 în grila VODAFONE și poziția 30 în grila FOCUS SAT.