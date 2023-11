Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, la pomenirea Sfintei Marii Mucenițe Ecaterina, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, s‑a săvârșit slujba de punere a pietrei de temelie pentru viitoarea Biserică aparținând Colegiului Militar Național „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Biserica va avea hramurile „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”. Textul pisaniei sculptate în piatra care a fost sfințită cu acest prilej este următorul:

„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a pus această piatră de temelie pentru biserica cu hramul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, cu binecuvântarea IPS Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cu purtarea de grijă a Gen. Maior Ciprian Marin, Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, comandant fiind Col. Dr. Romeo Aurelian Popovici și preot militar Pr. Prof. Constantin Cârloanță.

Piatra de temelie a fost pusă de către arhim. Melchisedec Velnic, stareț al Mănăstirii Putna și exarh, 25 noiembrie 2023.

Doamne, binecuvintează și primește jertfa robilor Tăi!”

Slujba a fost săvârșită de către preacuviosul părinte arhim. Melchisedec Velnic, stareț al Mănăstirii Putna și exarh, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Dintre aceștia îi amintim pe: părintele protopop Aurel Goraș, părintele Varlaam Bârsă, starețul Mănăstirii Pojorâta, părintele Valentin-Titi Lazăr, preotul militar al Statului Major al Forțelor Terestre, părintele Constantin Cârloanță, preot militar la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, alături de protos. Hrisostom Ciuciu, arhid. Avraam Bugu și ierod. Nectarie Cega de la Mănăstirea Putna. Răspunsurile la strană au fost date de către membrii Grupului „Basileus” al Seminarului Teologic „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, condus de către arhid. Mihai Ursache.

Ziua aceasta are o importanță deosebită pentru Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, deoarece acesta aniversează 99 de ani de existență, în urma semnării de către regele Ferdinand, în data de 25 noiembrie 1924, a Înaltului Decret Regal nr. 3889, prin care lua naștere cel mai vechi liceu militar. Cu acest prilej, în cadrul unui ceremonial militar la care au luat parte oficialități locale și militare, domnul general de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu, Locțiitorul Comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, a conferit Colegiului Militar Național „Ștefan cel Mare”, din partea domnului General-maior Dorin Toma, Comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, „Emblema de onoare a Comandamentului Forțelor Întrunite”.

În alocuțiunile ținute cu acest prilej, părintele arhim. Melchisedec Velnic și domnul general de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu au subliniat legătura indisolubilă care a fost dintotdeauna între Biserică și Armată. Astfel, părintele Arhim. Melchisedec a reiterat faptul că, dacă dorim să „punem la un loc naționalismul și credința, avem nevoie să sădim în centrul vieții cazone, ca pe o inimă, Biserica”. El a adăugat și faptul că „o Școală militară care își are Biserica în inimă este o adevărată școală de eroi, căci doar astfel un militar devine un luptător, un apărător al vieții”. În același duh, domnul general Cătălin Băhnean, felicitându-i pe toți cei din Colegiul Militar Național, deopotrivă ofițeri, cadre militare, profesori, ostenitori și mai ales elevi pentru rezultatele de excepție obținute la toate concursurile – lucru încă neegalat de nicio altă instituție de învățământ liceal militar, după cuvintele domnului general –, și‑a manifestat convingerea că un astfel de lucru nu putea fi obținut fără îmbinarea dintre credință și conștiință națională, subliniind încă o dată nevoia de o formare care să fie rezultatul îmbinării dintre educația spirituală, sufletească și cea academică. Astfel, domnul general, și el absolvent al acestui Colegiu, promoția 1986, a încheiat cu acest cuvânt scripturistic, pe care l‑a transmis ca îndemn și testament pentru tinerii elevi militari: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).

Față de toate acestea, domnul colonel Romeo-Aurelian Popovici, comandantul Colegiului Militar Național „Ștefan cel Mare”, și-a arătat recunoștința pentru darul lui Dumnezeu revărsat peste Colegiul Militar și peste el personal, prin binecuvântarea și sprijinul necondiționat ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a dragostei părintești și frățești pe care Mănăstirea Putna, prin părintele stareț arhim. Melchisedec, oficialitățile locale, dar mai ales colaboratorii săi, împreună-ostenitori la bunul mers al Colegiului, au arătat-o în mod constant. Acestora din urmă, domnul comandant le‑a înmânat mai multe distincții de vrednicie, prin care le-a transmis și recunoștința celor care sunt de fapt în inima și grija tuturor: elevii acestei instituții de mare prestigiu și ținută românească, Colegiul Militar Național „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Protos. Hrisostom Ciuciu, Mănăstirea Putna