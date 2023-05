La doar 19 ani, Robert a fost diagnosticat cu leucemie. Tânărul se pregătea să dea la Academia de Poliție, când a aflat că are ceea ce științific se numește limfom non-Hodgkin cu celule mari tip B, un cancer ce s-a pus în calea visurilor sale. După o serie de tratamente, care nu au reușit să oprească evoluția bolii, adolescentul a fost transportat de urgență la o clinică din Turcia, unde a fost și operat. Intervenția chirurgicală și tratamentele la care urmează a fi supus sunt însă extrem de costisitoare: familia trebuie să achite aproape 30.000 de euro.

,,Totul a început cu o simplă răceală. Peste tot pe unde am fost ni se spunea că are sinuzită cronică. La Spitalul Militar din București, doctorul ORL-ist a insistat să i se facă o biopsie, pentru că ceva nu ieșise cum trebuie la ecografie. Așteptarea rezultatului a fost un coșmar, mi s-a părut că a durat o eternitate. Când am aflat diagnosticul am simțit însă o frică pe care nu o mai cunoscusem, o frică pe care nu o puteam controla. Băiatul a intrat și el în panică, însă am avut noroc de un medic radiolog excepțional care i-a spus că a mai întâlnit astfel de cazuri, iar boala e tratabilă. Cuvintele lui l-au mai liniștit.” Ne-a povestit Denisa Fijer, mama lui Robert, vădit afectată de drama prin care trece fiul ei.

Starea lui Robert este critică, băiatul este hrănit artificial

Au urmat zile de chimioterapie, dar viața lui Robert părea să rămână una normală: ieșea cu prietenii, mergea la școală – se pregătea pentru BAC și pentru admiterea la Academia de Poliție – însă n-a mai reușit să dea niciun examen…

,,A terminat clasa a XII-a, dar nu a putut să dea examenul de Bacalaureat. Efectele chimioterapiei și radioterapiei au fost devastatoare. Nu putea să mai mănânce nimic. Atunci a realizat că viața nu mai e la fel pentru el. Câteva luni mai târziu am început să îl hrănim artificial. I s-a făcut o mică incizie la nivelul abdomenului, în regiunea ce corespunde stomacului, astfel încât hrana, lichidele și medicamentele să ajungă direct în stomac, fără a mai trece prin esofag, iar la un moment dat nici nu a mai putut respira normal și a avut nevoie de o operație pentru a respira direct prin trahee. Tot ce i s-a întâmplat l-a făcut să se închidă în el, să își țină prietenii la distanță. De când respiră doar cu ajutorul aparatului montat la nivelul gâtului, nici nu mai poate vorbi, așa că doar le scrie mesaje pe telefon. E un chin pentru el. Mi se rupe inima să îl văd așa,” ne-a mărturisit mama lui Robert, de pe un pat de spital.

Tratamentul salvator costă aproape 30.000 de euro

Femeia se află în acest moment alături de fiul ei în Turcia. După ce a aflat că boala s-a instalat în mai multe părți ale corpului, inclusiv în coloană, afectându-i mobilitatea, familia lui Robert a decis să îl transfere de urgență la o clinică din Turcia. Tânărul a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unei tumori craniene. Operația a reușit, dar urmează tratamente post-operatorii extrem de costisitoare.

,,Medicii de aici i-au oferit băiatului nostru o șansă la viață, dar costurile tratamentului și a intervențiilor chirurgicale sunt de 28.500€, cu mult peste ce ne permitem noi”, spune tatăl tânărului, Gabriel Fijer, singurul aducător de venit în casă, în timp ce soția are grijă de Robert.

,,Niciun copil nu ar trebui să treacă prin astfel de momente și niciun părinte nu ar trebui să își vadă fiul suferind atât de tare. Dar viața este ceea ce este și singurul lucru pe care putem încerca să-l controlăm este modul în care îndurăm greutățile pe care ni le pune în spate. Când nu putem evita suferința, o putem măcar diminua. Am făcut asta de nenumărate ori prin donațiile noastre care au acoperit tratamentele salvatoare. Robert are acum nevoie de sprijinul nostru! Viața lui e în mâinile noastre! Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” înseamnă o șansă în plus la viață pentru Robert, Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă.

Dacă vrei să te alături activ campaniei lansate de Asociația Salvează o inimă, dăruiește-i lui Robert ziua ta de naștere. Cadoul tău reprezintă o șansă reală la viață pentru un adolescent aflat pe un pat de spital. Pentru mai multe detalii accesează: https://salveazaoinima.ro/fundraising

Atât persoanele fizice, cât și reprezentanții companiilor pot face donații accesând: https://salveazaoinima.ro/robert-fijer/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Robert Fijer!