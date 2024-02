Începând de mâine, 1 martie, toți cei care își doresc să alerge o pot face de luni până sâmbătă, între 08:00 – 18:00, pe pista de alergare a stadionului Areni din municipiul Suceava. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi în ședința Consiliului Local de astăzi. ”Va fi ultimul an în care se va alerga pe zgură, întrucât astăzi a fost aprobat în ședința de Consiliu Local proiectul cu privire la refacerea pistei de atletism. Totodată, reamintesc și de Zona de Agrement de pe malul râului Suceava, unde se poate alerga tot timpul”, a spus Harșovschi.

