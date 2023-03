La fel ca și compozițiile sale, viața lui Frédéric Chopin a fost strălucitoare prin succese, melancolică în ton și scurtă ca durată.

A venit pe lume sub numele Fryderyk Franciszek Szopen, în satul Zelazowa Wola, la circa 45 de kilometri de Varșovia. În pofida numelui și a locului de naștere, Chopin a fost franțuzit de la bun început: tatăl lui era un emigrant francez, care l-a înscris la liceul francez din oraș.

Geniul lui Chopin s-a manifestat de la o vârstă fragedă: a susținut primul concert, la palatul prințului polonez Radziwill, la vârsta de opt ani. La 20 de ani, același prinț l-a prezentat societății pariziene în reședința baronului de Rothschild.

Viața lui Chopin a avut trăsăturile clasice ale romantismului din secolul al XIX-lea: muzica lui, înfățișarea-i atrăgătoare și aristocratică, boala care l-a mistuit și, mai presus de toate, povestea lui nefericită de iubire cu George Sand. În 1836, Chopin, acum un renumit compozitor și virtuoz al pianului, a fost prezentat de prietenul său Franz Liszt unei baronese pariziene, pe nume Aurore Dudevant, care devenise deja celebră sub pseudonimul George Sand, scriind despre suferințele și bucuriile femeilor îndrăgostite.

Având cu șase ani mai mult decât Chopin și încă măritată, ea era deja ținta bârfelor din lumea bună, având în vedere legăturile ei pătimașe cu scriitori precum Alfred de Musset și Prosper Mérimée. Acum făcuse o pasiune pentru Chopin și încerca să-l convingă să-i devină amant. Până în 1838, el cedase asaltului ei și cei doi s-au retras la Mallorca, unde au trăit două luni într-o mănăstire părăsită.

Întors în Franța, cuplul s-a mutat mai întâi în casa de la țară a lui Sand, în Nohant, apoi la Paris, unde au locuit în rue Pigalle și, mai târziu, în Place d’Orléans. Dar, când Chopin a împlinit treizeci și șapte de ani, în 1847, relația lor deja se terminase, erodată de certurile dintre cei doi îndrăgostiți și de sănătatea tot mai șubredă a lui Chopin.

Liber, dar nefericit, Chopin a organizat fără prea multă atenție un turneu de șapte luni în Marea Britanie și apoi s-a întors la Paris, unde, cu patru luni înainte de a patruzecea aniversare, a murit de tuberculoză. Este și astăzi considerat cel mai mare compozitor de muzică pentru pian din istorie.

Tot la 1 martie:

1780: Pennsylvania devine primul stat american în care sclavia este abolită.

1815: Napoleon debarcă în Golfe-Juan pe Coasta de Azur, după ce fugise din Elba.

1837: Se naște la Humulești, județul Neamț, marele prozator Ion Creangă (în registrul de stare civilă al satului, nașterea este înregistrată cu data de 10 iunie 1839).

1845: SUA anexează Texasul.

1896: Etiopienii zdrobesc armata italiană în Bătălia de la Adwa.

