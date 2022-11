Doi medici, un cadru universitar și șase sportivi vor primi titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”. Proiectul pentru conferirea acestor titluri a fost inițiat de președintele Consiliului Județean Suceava și urmează a fi aprobat în ședința deliberativului județean din data de 24 noiembrie. Titlurile de cetățeni de onoare ai județului urmează să fie primite de Monica Terteliu-Băiţan şi Roxana Filip, medici în cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava şi conf. univ. dr. Andrei Lobliuc pentru profesionalismul, dăruirea şi solidaritalea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID 19 de pe teritoriul judeţului Suceava. Aceeași distincție va fi acordată sportivilor suceveni Geanina-Elena Beleagă, Sergiu Vasile Bejan, Andrei Cîmpan, Ionela-Livia Cozmiuc, Maria-Magdalena Rusu şi Maria Tivodariu, pentru rezultatele notabile obţinute şi pentru activitatea sportivă desfăşurată la nivel naţional şi internaţional.

În proiectul de hotărâre se arată că dr. Monica Terteliu-Băiţan, medic Şef al Secţiei de Boli Infecţioase şi coordonator COVID, este absolventă a Facultătii de Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – promoţia 2004. De la începutul pandemiei s-a implicat în organizarea secţiei de boli infecţioase, adaptat la situatia epidemiologică a judeţului Suceava, a redactat protocoale de lucru şi a supervizat în condiţiile stării de urgenţă, prin telemedicină, colegii care au acoperit turele sau secţiile în care erau internaţi pacienţi diagnosticaţi cu SARS-CoV-2. Pentru profesionalismul, dăruirea, curajul şi solidaritalea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID 19 de pe teritoriul ţării noastre, pe data de 1 decembrie 2021 a fost decorată de Preşedintele României cu „Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler”.

De asemenea, dr. Roxana Filip, medic primar, şef al laboratorului de diagnostic al tuberculozei „Biologie Moleculară” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, şef de lucrări titular la Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, personalitate marcantă în domeniul de specializare ales, este formator nominalizat de Ministerul Sănătăţii în cadrul programului Național de Boli Transmisibile Prioritare – Tuberculoza, autoare si coautoare la tratate de Microbiologie Igienă. in plan internaţional deţine funcţie de reprezentare în Societatea Europeană de Boli Infecţioase şi Microbiologie, este membră în Comitetul Educativ al Societăţii Europene de Microbiologie şi Boli Infecţioase – singura reprezentantă aleasă din ţările Europei de Est (2000-2009), membră în Comitetul executiv al Grupului de studiu European pentru utilizarea raţională a antibioticelor (2006- 2010), membră în Comitetul executiv al grupului de studiu European pentru diagnosticul infecţiilor CLi microbacterii.

De la începutul pandemiei, medicul Roxana Filip s-a pus în slujba comunităţii judeţului Suceava prin testarea la scara largă prin tehnica RT PCR în vederea detectării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a lucrat neîntrerupt la iniţierea şi stabilirea laboratorului de testare a SARS-CoV-2 din cadrul spitalului judeţean, a întocmit documentaţia pentru obţinerea autorizărilor laboratorului şi a asigurat un flux neîntrerupt de activitate.

Conf. univ. dr. la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Andrei Lobliuc, a avut un rol esenţial în dezvoltarea părţii de testare prin biologie moleculară şi realizarea laboratorului de testare a SARS-CoV-2 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Iniţiativa înfiinţării acestui laborator a pornit de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, care avea aparatul de amplificare şi de extracţie, pe care 1-a pus la dispoziţia spitalului.

Conf. univ. dr. Andrei Lobliuc a fost liantul cooperării interdisciplinare între specialişti şi instituţii, făcând parte din echipa laboratorului iniţial şi a fost coordonatorul proiectului de cercetare „Secvenţierea genomului SARS-CoV-2 şi analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România-12SOL/2020, 2020-2021″.

În ceea ce-i privește pe sportivi, canotoarea Gianina-Elena Beleagă, născută la data de 21 mai 1995 în oraşu1 Gura Humorului, Suceava, este în prezent legitimată la CSA Steaua Bucureşti. În anul 2012, împreună cu echipajul de 8+1 a luat medalia de aur la Mondialele de juniori de la Plovdiv (Bulgaria). Performanţa s-a repetat în anul următor, când la Trakai a cucerit medalia de aur în proba de 8+1. La regata preolimpică de la Lucerna, Gianina-Elena Beleagă s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice de vară din anul 2016 la dublu vâsle categorie uşoară iar la Jocurile Olimpice de vară din anul 2016, în proba dublu vâsle categorie uşoară, Gianina a ocupat locul 8 după ce s-a calificat în finala B a competiției.

În anul 2017, la Campionatul Mondial de Tineret (U23) de la Plovdiv (Bulgaria), canotoarea Gianina-Elena Beleagă a câștigat medalia de aur la dublu vâsle cateogorie uşoară. Tot în anul 2017, la Campionatul Mondial de Seniori de la Sarasota ­Bradenton (USA), Gianina împreuna cu colega ei participă la aceasta competiţie din poziţia de cel mai tânăr echipaj din concurs. După ce conduc mai bine de jumătate de cursă reuşesc pe final să îşi menţină poziţia şi astfel oferă cea mai surprinzătoare victorie din concurs, cucerind medalia de aur pentru România.

Canotorul Sergiu-Vasile Bejan, s-a născut la data de 18 noiembrie 1996, în municipiul Suceava, judeţul Suceava, iar în noiembrie 2017 a fost inclus în „Samurai 2020″, programul de asistenţă specială a sportivilor cu potenţial de a obţine medalii la cea de a XXXII-a ediţie de vară a JO Tokyo 2020.

Palmaresul competiţional al canotorului Sergiu Vasile Bejan enumeră locul III la proba opt rame cu cârmaci la Campionatele Europene Glasgow, Marea Britanie din anul 2018, locul II la Campionatele Europene Poznan, Polonia din anul 2020 şi locul II la Campionatele Europene Varese, Italia din anul 2021, la aceeaşi probă.

În anul 2022, Sergiu Bejan şi coechipierul său au devenit primii canotori români campioni mondiali în proba masculină de dublu rame, în acelaşi an devenind şi campioni europeni la aceeaşi probă.

Andrei Cîmpan, s-a născut la data de 11 septembrie 2000 în municipiul Suceava, judeţul Suceava, a ajuns de la nimic pe scena Campionatelor Mondiale de Juniori. O ascensiune fulminanta a unui tânăr sportiv, care, în ciuda dizabilităţilor sale, face performanţă. În anul 2020, Andrei Cîmpan a devenit campion Mondial de Culturism și Fitness pentru juniori, campionat ce a avut loc la Cluj.

Andrei Cîmpan şi-a câştigat dreptul de a participa 1a Campionatele Mondiale după ce a reuşit să devină campion naţional în gala desfăşurată la Sibiu, în anul 2021.

in cadrul Campionatelor Europene de la Santa Susanna, Spania, organizate în perioada 5-8 mai 2022, a obţinut titlul de campion european la Culturism, după ce s­a situat pe primul loc la categoria specială, Men’s Bodybuilding Wheelchair. De asemenea, Andrei Cîmpan a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Culturism care au avut loc în luna noiembrie 2022 la Santa Susanna, în Spania.

Ionela Livia Cozmiuc, născută la data de 3 ianuarie 1995, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, a obţinut rezultate notabile la canotaj, încă de la vârsta junioratului. În anul 2012, a cucerit o medalie de argint la Campionatele Mondiale de juniori la dublu vâsle, iar la Campionatele Europene de juniori şi-a adjudecat argintul la dublu vâsle, în anul 2011 şi la simplu vâsle în anul 2013. În anul 2014, la Campionatul Mondial rezervat sportivilor sub 23 de ani, a ocupat poziţia secundă la dublu vâsle categorie uşoară.

În anul 2016, în cadrul întrecerilor preolimpice de la Lucerna (Elveţia), în finala probei de dublu vâsle categorie uşoară a ocupat locul 2 şi a calificat barca la Jocurile Olimpice de 1a Rio de Janeiro din anul 2016.

În anul 2017, alături de coechipiera sa Gianina-Elena Beleagă, a cucerit aurul mondial la dublu vâsle categorie uşoară, primul pentru România în această proba după 18 ani. În luna noiembrie 2017, a fost inclusă în „Samurai 2020″, programul de asistență specială a sportivilor cu potenţial de a obţine medalii la cea de a XXXII-a ediţiei de vară a JO Tokyo 2020, iar in anul 2022 a cucerit titlul european la Munchen.

Maria-Magdalena Rusu, născută la data de 30 septembrie 1999, în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, s-a remarcat prin rezultatele deosebite obţinute la Campionatele Mondiale şi Europene. in anul 2019, la Campionatele Europene Lucerna, Elveţia a obţinut locul I la proba opt rame cu cârmaci şi in acelaşi an a obţinut locul VI la Campionatele Mondiale Linz, Austria. in anul 2020, a participat la Campionatele Europene Poznan, Polonia, unde a câştigat locul I la proba opt rame cu cârmaci, in anul 2021 obţinut locul I la Campionatele Europene Varese, Italia, iar in anul 2022 a obţinut locul I la Campionatele Mondiale Racice, Cehia, la aceeaşi probă. De asemenea, în anul 2022, la Campionatele Europene Munchen, Germania a obţinut locul I la proba opt rame cu cârmaci şi locul III la proba patru rame.

Maria Tivodariu s-a născut la data de 28 iunie 1999, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. Palmaresul competiţional enumeră locul 1 la proba opt rame cu cârmaci la Campionatele Europene Glasgow, Marea Britanie din anul 2018, locul 2 la proba dublu rame la Campionatele Europene Lucerna, Elveţia, în anul 2019. În acelaşi an, la Campionatele Mondiale Linz, Austria a obţinut locul 6 la proba opt rame cu cârmaci. De asemenea, a obţinut locul I la Campionatele Europene Poznan, Polonia din anul 2020, Campionatele Europene Varese, Italia din anul 2021 şi la Campionatele Mondiale Racice, Cehia din anul 2022. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, din anul 2022, a obţinut locul VI 1a proba opt rame cu cârmaci.