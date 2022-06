Astăzi, a fost inaugurat și sfințit Centrul Multifuncțional „Arta” din cartierul sucevean Ițcani. Printre participanți au fost primarul PNL Ion Lungu, deputatul PNL Ioan Balan, subprefectul PSD Cristian Șologon, consilierii locali PNL Sanda-Maria Ardeleanu și Ovidiu Paul Hrițcu, consilierii PMP Anca Gîtlan și Constantin Munteanu, consiliera PSD Adelina Paiu, consilierul USR Dan Nichiforel, consilierul Pro România Geniloni Sfeclă, directoarea Teatrului „Matei Vișniec”, Angela Zaroanu, șeful Direcției Domeniului Public, Marian Andronache și profesorul Ovidiu Milici, unul dintre consilierii primarului. Ion Lungu a subliniat că investiția este una foarte importantă pentru Ițcani și pentru Suceava și a mulțumit arhitectului Constantin Gorcea, de la firma AGD, pentru proiect, dar și firmelor care l-au executat, fiind vorba despre „Casa Grup” și „Loial Impex”. El a amintit că proiectul a fost premiat la nivel național și a remarcat calitatea foarte bună a lucrărilor.

„Astăzi este o zi importantă pentru fiecare părinte și pentru fiecare copil, un prilej de a sărbători copilăria și de a aduce un zâmbet pe buzele celor mici. La mulți ani, copii! Bucurați-vă de această vârstă! Este o zi importantă și pentru suceveni, în special pentru cetățenii din cartierul Ițcani, unde astăzi am inaugurat Centrul Multifuncțional „Arta”. Fostul cinematograf se degradase în timp, dar în urma renovării am reușit să oferim comunității o clădire frumoasă din punct de vedere arhitectural, dar, mai important, foarte utilă. În cadrul centrului am amenajat o sală polivalentă ce poate găzdui proiecții de film, spectacole sau conferințe. De asemenea, există spații pentru activități sociale și recreative, dar și spații pentru informarea și consilierea cetățenilor. Aici vor fi prezenți angajați de la Primărie, de la Direcția de Asistență Socială și de la Poliția Locală. La mulți ani tuturor copiilor! Vă doresc sănătate, bucurii și multe realizări!”, a declarat Ion Lungu.

Centrul Multifuncțional dispune de o sală cu 200 de locuri pentru spectacole și vizionare de film, birouri de informare și consiliere, spații recreative și centru educațional. La prânz, actori ai Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul” din Iași au pus în scenă piesa „Albinuța”. Sala a fost arhiplină.