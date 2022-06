De Ziua Eroilor la Șcheia a fost sfințit un monument unic în județul Suceava. Este vorba de un monument ridicat în memoria persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată începând din 6 martie 1945 precum și a celor deportați în străinătate ori transformați în prizonieri. Este un monument ridicat cu ajutorul cetățenilor care au pus mână de la mână. Este amplasat în cimitirul din satul Șcheia. A fost sfințit de un sobor de preoți care au săvârșit și o slujbă de pomenire. De față a fost prezent primarul Vasile Andriciuc îmbrăcat în haine de militar el fiind colonel în rezervă. S-au mai depus coroane de flori la monumentele eroilor din satele Mihoveni, Șcheia și Sf. Ilie. S-au ținut slujbe de comemorare a eroilor la fiecare monument dedicat lor. ”Încă odată comuna Șcheia demonstrează că nu-și uită eroii și că îi cinstește așa cum se cuvine”, a spus Andriciuc.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating