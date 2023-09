Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut duminică la prânz între doi soți din Dornești căsătoriți de 50 de ani. Bărbatul de 74 de ani și-a agresat femeia de 70 de ani pentru că nu i-a dat de mâncare la timp. Incidentul a fost sesizat la Poliția din Marginea de către femeie a doua zi după ce s-a consultat cu membrii familiei. Totuși, femeia nu a fost de acord ca polițiștii să emită un ordin de protecție împotriva bărbatului dar nici să depună plângere penală.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating