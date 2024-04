Casa de prăznuire a Bisericii vechi de lemn „Sf. Dumitru” din Adâncata a găzduit duminică, 21 aprilie o nouă ediție a Festivalului Produselor Tradiționale de Post. Festivalul a ajuns la ediția cu numărul zece, anul acesta peste 25 de gospodine din Adâncata și nu numai venind cu cele mai delicioase produse de post. De la ciorba rădăuțeană fără carne, cu ciuperci pleurotus și până la chiftele de toate felurile, drob, salate cu legume, mici și răcituri din ciuperci, vinete și sarmale de nenumărate feluri, toate produsele i-au încântat pe cei care au fost prezenți la ediția de anul acesta a festivalului. Oferta de mâncăruri de post a fost completat de deserturi delicioase, plăcinte, cornulețe, torturi și diverse prăjituri. De remarcat că aproape toate gospodinele prezente au venit îmbrăcate în costume tradiționale. Și la ediția de anul acesta, gospodinele care au participat la festival au primit diplome și premii din partea organizatorilor, respectiv Elena Cucu, soția primarului din Adâncata, Viorel Cucu, preotul paroh Mitu Pascal și Cristi Costiuc.

Deschiderea festivalului a avut loc după Sfânta Liturghie, preotul Mitu Pascal ținând să precizeze că din punctul său de vedere acest eveniment este o reușită. „Au fost unii care au întrebat de ce un festival de post cu mâncăruri de post, în post? Care ar mai fi esența postului? Că postim ca să ne ostenim și să primim în cele din urmă iertarea de la Dumnezeu, să ne iertăm unii pe alții și iertarea presupune comuniune. Împreună întâlnire. Nu iertăm numai din buze și cu inima ținem răul. Ci iertăm din toată inima. Și iertarea presupune și împăcare. Și cel mai bun model de împăcare și de comuniune este când stai la masă cu cel cu care te-ai certat, sau cu cel care știu eu ai greșit înaintea lui sau tu ai greșit înaintea lui. De aceea festivalul acesta pică bine în post pentru că pe lângă taina spovedaniei și a împărtășaniei, iată că ne vedem adunați aici împreună la acest festival pentru a ne bucura. Postul are și această dimensiune a bucuriei nu numai a tristeții. Pentru că ai greșit și îți pare rău pentru ceea ce ai făcut. Dar ce punem în locul tristeții, după ce ne-am întristat de cele făcute. Punem bucuria. Încercăm să ne bucurăm. Și ne bucură stând la masă și încercând să ne propunem să nu mai greșim. De aceea festivalul acesta eu spun că este o reușită ca și inițiativă, dar și ca activitate a credincioaselor pentru că ele așteaptă cu mare drag acest eveniment”, a transmis preotul Mitu Pascal.

El a ținut să îi mulțumească Elenei Cucu pentru implicarea în organizarea acestui festival. La rândul ei, Elena Cucu i-a mulțumit preotului Mitu Pascal pentru tot sprijinul pe care îl acordă comunității locale și inițiativelor de acest fel. „Și vreau să mulțumesc gospodinelor. Sunteți toate frumoase, drăguțe gospodine. Toate. Sănătate la toată lumea și vă așteptăm cu dragul și la anul”, a spus Elena Cucu.

Invitat să ia cuvântul, primarul din Adâncata, Viorel Cucu a remarcat că an de an, la acest festival participă din ce în ce mai multe gospodine, atât din comună, cât și din Suceava. „Vreau să mulțumesc din tot sufletul gospodinelor noastre dragi. Dacă am început timid la prima ediție cu opt doamne care s-au prezentat, iată astăzi sunt peste 25 de gospodine. Ne fac cinste și onoare pentru că iată produsele tradiționale de post pot să facă un festival, un festival gastronomic. Și avem printre noi și un specialist. Un profesor universitar, doamna Angela Albu, care alături de noi de la prima ediție și care ne încântă cu un produs tradițional de post, ciorba rădăuțeană fără carne, cu pleurotus. Mulțumesc celor care ne vizitați biserica noastră frumoasă și sunteți astăzi alături de noi la acest deosebit de frumos eveniment al comunei. Ne fac cinste gospodinele noastre și vreau să le mulțumesc și să le spun că le prețuiesc pentru strădania de care dau dovadă să ne pregătească aceste produse extraordinar de bune”, a spus Viorel Cucu.