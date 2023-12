Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou în care a arătat că ”este momentul să împărţim daruri, precum: bunătate, bucurie şi recunoştinţă către cei dragi”. Prezentăm mesajul integral:

”Naşterea Domnului aduce speranţă în inimile noastre. Este momentul să împărţim daruri, precum: bunătate, bucurie şi recunoştinţă către cei dragi. Crăciunul reuneşte familia, evidenţiind legătura noastră cea mai profundă: Credinţa şi Tradiţia. În acest an, alături de dorinţa pentru sănătate, simţim nevoia arzătoare de pace!

Cu ocazia Naşterii Domnului şi a Noului An, vă doresc o mare bogăţie de sănătate şi fericire, zile senine şi liniştite alături de cei dragi! Să aveţi un Crăciun fericit şi un An Nou plin de realizări şi împliniri!

BOGDAN GHEORGHIU

DEPUTAT PNL DE SUCEAVA