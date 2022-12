Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care subliniază faptul că doar insistența lui președintelui PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a făcut ca autostrada A 7 să fie finanțată de Uniunea Europeană până la Siret după ce PSD a decis că se oprește la Pașcani. „Văd, zilele acestea, o efervescență în a anunța noi acțiuni în derularea proiectului de construcție a autostrăzii A 7. Este incredibil cum PSD-ul manifestă, ciclic, în cele mai importante proiecte de infrastructură ale țării, o amnezie insultătoare și un tupeu nemăsurat în a confisca, așa cum o face mereu, munca și sacrificiile altor oameni politici și nu numai și cum face eforturi mari să captureze, prin manipulare, prin minciună ieftină, politic, electoral, acest obiectiv de infrastructură extrem de importantă pentru Moldova, dar în mod special pentru Suceava.

Proiectul acesta, de care politicienii PSD au glumit, au râs, l-au dus în derizoriu și în bășcălie, l-au ignorat și tabloidizat, fără pic de umor, ani mulți, este un proiect mai mult decât vital pentru întreaga Moldovă și, în primul rând pentru Suceava. Este un imperativ al decenței și al adevărului ca să înțeleagă, să admită onest, cu curaj, că niciodată nu și-au dorit așa ceva. De ce? Pentru că dacă și l-ar fi dorit, l-ar fi putut pune în practică de multe ori cât au guvernat România cu majorități zdrobitoare. Trebuie să punem lucrurile în făgașul normal al cronologiei desfășurării acestui proiect, care înseamnă construcția autostrăzii A7, de la Pașcani până la Siret.

În același timp, este necesar să reconstruim adevărul și să fim onești în a recunoaște meritul fiecărei formațiuni politice în inițierea și parcursul, de la decizie politică până la implementarea acestui proiect, bineînțeles ținând cont de toate fazele prin care trece un proiect de o asemenea anvergură.

Parcursul este următorul: decizie politică, studiu de fezabilitate, analize de oportunitate, analiză economico-financiară, proiect tehnic, sursă de finanțare, finanțarea propriu-zisă! Realitatea ne arată că la momentul deciziei politice, ministru era PSD-istul Răzvan Cuc, care a decis, politic evident, că autostrada A7 trebuie să se oprească la Pașcani!

Am fost, din nou și din nou, ignorați și total abandonați. Nordul Moldovei, și în special Suceava, au devenit teritorii disprețuite chiar și din punct de vedere strategic. Vă amintiți, desigur, vehemența cu care au abordat președintele Gheorghe Flutur și întreaga echipă liberală această situație și cât de mult au insistat că această investiție trebuie, obsedant, pusă pe poziția cea mai înaltă. Mărturie ne stau declarațiile politice făcute de noi, parlamentarii PNL, toate se regăsesc arhivate, la un click distanță, pe internet. Și sunt la dispoziția oricui dorește o documentare curată și adevărată”, a declarat Ioan Balan. El a spus că în campania electorală pentru candidatura la președinția Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a avut ca principal obiectiv ca autostrada A 7 să continue de la Pașcani la Siret.

„Cei de la putere, adică PSD, ne-au persiflat nici n-au vrut să discute cu noi. Lipsa totală a argumentelor a fost taxată de electorat și ridiculizată constant de opinia publică. Niciodată aceștia nu și-au motivat această nefericită și dureroasă decizie politică îndreptată împotriva oamenilor. Noi, cei din PNL, am fost cei care NU am abandonat niciodată acest vis pe care acum îl transformăm în realitate.

Este o realitate că astăzi, la conducerea Ministerului Transporturilor, este un membru PSD, dar nu el a fost cel care a inițiat și susținut acest proiect de continuare a autostrăzii A7, de la Pașcani la Siret.

Poate că cei de la PSD ar trebui să fie interesați să-și asume că Vama Siret este sub jurisdicția Ministerului de Finanțe și poate că ar trebui să intervină pe lângă ministrul lor să vadă de ce este această blocadă din Vama Siret și dacă, Doamne ferește, nu este o decizie premeditată ce face parte dintr-un scenariu mai amplu care să aibă ca scop dezavantajarea politică, la viitoarele alegeri locale și generale, a oponenților liberali și, în special, subminarea autorității președintelui Gheorghe Flutur”, a completat deputatul PNL de Suceava.

El se întreabă și de ce ce ministrul transporturilor nu intervine, nu analizează și nu întreabă despre infrastructură rutieră a drumurilor naționale până în Vama Siret. „Dacă ne uităm atent, în afară de DN 2 care este blocat de autocamioane și DN 17 care este super aglomerat, celelalte trasee de drumuri naționale din județ au restricții de tonaj, dar și de trafic, cum e DN 2 H la Milișăuți, sau DN 17 B la Holda.

Eu înțeleg și rațiunile politice care-i pun în mișcare, dar pe de altă parte și noi avem un sondaj de opinie, mai degrabă spus un studiu sociologic, care ne arată nevoile și dorințele cetățenilor județului Suceava, afinitățile lor pentru anumite formațiuni politice și da, pentru liderii importanți ai județului Suceava

Despre acest lucru știu și cei de la PSD, iar această realitate le provoacă aspre insomnii și cum se dau și cum se învârt le iese cu tot cu minus: președintele Gheorghe Flutur ocupă în continuare prima poziție.

În condițiile acestea cei din PSD încearcă, pe orice cale, să minimizeze proiectele mari la care și-a adus contribuția Gheorghe Flutur, iar în portofoliul aceasta se înscriu și ieșirile colegilor parlamentari de la PSD, care, în loc să-și facă poze cu bradul de Crăciun, își fac poze cu ministrul Transporturilor.

Îi sfătuiesc, să-i ia pe cei doi miniștri, atât cel de Finanțe cât și cel de la Transporturi și să vină să-și facă poze cu coloana de TIR-uri până la Siret și eventual în Vama Siret, iar dacă li se pare că nu-i de ajuns poate că ar trebui să meargă și la podul de la Milișăuți și să le explice oamenilor, alături de un glorios și binemeritat „selfie”, cum fac ei, cei de la PSD, că sunt la conducerea celor două ministere și cetățenilor nu le aduc rezolvarea imediată a problemelor arzătoare”, a mai spus Ioan Balan.

El a subliniat faptul că astăzi este o certitudine că Autostrada A7 va începe de la București și se va termina la Siret. „Am avut șansa să-l avem ministru pe domnul Marcel Boloș, un om care a pus foarte mult suflet în găsirea și asigurarea de finanțare pentru acest tronson Pașcani Suceava al autostrăzii A7.

Am să citez câteva date din declarațiile făcute de ministrul PNL, Boloș, privind autostrada A7:

„Sectorul transporturi este unul foarte drag mie, în perioada 2013-2015 am fost șeful autorității de management pentru Programul Operațional Sectorial Transport 2014-2020 și Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor. Perioada respectivă a fost una foarte importantă pentru pregătirea proiectelor pe care în prezent le implementăm – Autostrada Sebeș Turda, Autostrada Transilvania, Autostrada A7 – Ploiești-Buzău-Pașcani-Suceava Siret, Inelul 0 al Municipiului București, la nivel de autostradă – dar și pentru ceea ce înseamnă abordarea strategică și prioritară.

Cu o echipă extraordinară am pus bazele, a fost elaborat și aprobat în 2016 Masterplanul General de Transport al României, document strategic care a dirijat într-un mod coerent astăzi deja pentru perioada de programare 2014-2020 și care reprezintă baza pentru investițiile ce urmează din următorii ani, atât din PNRR, cât și din Programul Transport 2021-2027”.

Ministrul Boloș a precizat că pentru sectorul Pașcani – Suceava – Siret de 101,5 km finanțarea este de 638.8 milioane de euro din care sectorul Pașcani – Suceava la profil de autostradă pe o lungime de 60.5 km și un cost estimat de 423.8 milioane euro, iar sectorul Suceava – Siret, la profil de autostradă/drum expres cu o lungime de 41 km și un cost estimat de 215 milioane euro”, a încheiat Ioan Balan.