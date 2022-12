Primarul Sucevei, Ion Lungu, a predat, astăzi, către Compania Națională de Investiții amplasamentul pentru construirea Sălii polivalente cu 5000 de locuri. La predare au fost prezenți reprezentați ai constructorului, firma SC MIS Grup Srl Bistrița, precum și reprezentanți ai dirigintelui de șantier și ai direcției tehnice din cadrul primăriei. „Acest lucru a fost posibil după emiterea irdinului de începere a lucrărilor pentru organizarea de șantier de către CNI. Constructorul a montat deja containerele, stâlpii de iluminat, au îngrădit cu gard obiectivul, montează camere de supraveghere și asigura paza obiectivului. De asemenea, municipalitatea a amenajat drumul de acces, a adus apa si energia electrica provizoriu. Speram ca pana la sfarsitul anului daca vremea permite sa se facă primele excavări și sa se toarne primele betoane”, a transmis Ion Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating