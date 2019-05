Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, și-a exprimat convingerea că alegătorii din județul Suceava și din întreaga regiune a Moldovei vor ieși în număr mare la alegerile din data de 26 mai pentru a vota cu PNL. Ioan Balan a arătat că PNL a avut o activitate intensă în ultimele două săptămâni în județele Moldovei, reprezentanții liberalilor având discuții cu numeroși primari cu privire la problemele localităților pe care le condus. „Ne-am întâlnit cu primarii și am avut numeroase discuții legate de problemele fiecărui județ și a fiecărei localități în parte. Și fiecare județ are probleme extrem de importante. Dacă vorbim de Botoșani putem aminti de lucrările de reabilitare a Teatrului Național, care au fost sistate iar fondurile au fost pierdute în măreața conducere a PSD. În Suceava, la întâlnirile cu aleșii locali, principala problemă este cea legată de proiectul <Suceava – utilități și mediu la standarde europene> care spoliază efectiv bugetele locale. Iar în comparație cu ce fac cei de la PSD acum, când noi am fost la guvernare am preluat multe din ratele și dobânzile pe care primăriile le aveau de plătit”, a spus Ioan Balan. El a arătat că printre principalele probleme ale județului Suceava care au reieșit în urma discuțiilor cu primarii se numără și șoseaua de centură a Sucevei sau drumul expres Siret – Suceava – Roman.

Deputatul PNL de Suceava a declarat că viitorii europarlamentari se vor lupta pentru nevoile fiecărui județ al Moldovei, subliniind faptul că în această regiune a țării se simte o dorință de schimbare națională. „Pentru prima dată Moldova abordează alegerile cu o dorință de schimbare națională, iar PNL se află în poziția să bată PSD în aceste alegeri. Acest lucru s-a văzut și la mitingul de la Suceava, acolo unde s-a văzut determinarea cu care cetățenii din întreg județul au venit cu miile pe o vreme rece și ne-au încurajat pentru a câștiga. Și la mitingul de la Iași s-a văzut diferența de abordare a cetățenilor față de PNL, comparativ cu PSD. Speranța noastră este că cetățenii vor veni în număr mare la votul de pe 26 mai și împreună vom face diferența. Și îi rugăm pe alegători să vină să voteze și la referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis”, a spus Ioan Balan.