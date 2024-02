Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, pune umărul la dezvoltarea comunei Cornu Luncii. Ultimul proiect pentru care s-a implicat alături de primarul Gheorghe Fron a fost cel care vizează Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii și Sasca Nouă, proiect în valoare de 14 milioane de lei.

”După ce săptămâna trecută semna la București contractul pentru rețeaua inteligentă de distribuție de gaze naturale la Cornu Luncii, primarul Gheorghe Fron a revenit ieri la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De data aceasta pentru a semna un nou contract pentru comuna sa, pentru care a primit o finanțare de 14 milioane de lei. Obiectivul contractului: Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii și Sasca Nouă. Finanțarea a fost acordată prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Contractul de ieri vine după ce, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, Gheorghe Fron obținea o altă finanțare pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă, de data aceasta pentru alte trei sate din Cornu Luncii (Păiseni, Sasca Mare și Șinca). Așa cum am făcut-o de fiecare dată, atât eu, cât și ceilalți colegi parlamentari ai PSD Suceava, am fost alături de dl primar Fron și l-am sprijinit în proiectele dumnealui pentru comunitatea din Cornu Luncii. Un primar implicat, pentru care faptele vorbesc”, a transmis George Șoldan.