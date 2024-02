Primăria Horodnic de Sus are în momentul de față proiecte semnate în valoare de peste 20 de milioane de euro. Primarul comunei, Valentin Luță a subliniat faptul că fără doar și poate 2024 este anul cu cele mai mari investiții care se realizează în Horodnic de Sus, de la lucrări de infrastructură, rețele de apă și canal și până la modernizarea unităților școlare. Valentin Luță a arătat că cel mai mare proiect care se va implementa în comună este cel pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, cu o valoare de 7 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Cu acest proiect vom acoperi toată comuna cu rețele de apă și canalizare. În proiect intră peste 20 de kilometri de apă și 14 kilometri de canalizare. De precizat că în momentul de față la rețeaua de apă și canal existentă sunt racordați circa 40% din locuințele din comună, existând în continuare cereri din partea populației”, a precizat Valentin Luță. El a precizat că în Horodnic de Sus există o sursă proprie care asigură necesarul de apă pentru populație, iar în situația în care debitul scade comuna se alimentează de la rețeaua din Rădăuți.

Primarul din Horodnic de Sus a mai declarat că un alt proiect mare care va începe anul acesta este cel pentru construcția rețelei de gaz metan, cu o valoare de 33,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri guvernamentale prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. El a spus că proiectul se realizează în parteneriat cu Primăria comunei Marginea. „La gaz lucrările vor începe anul acesta, iar în momentul de față avem depusă documentația la Consiliul Județean pentru emiterea autorizației de construire”, a declarat Valentin Luță.

El a mai afirmat că tot prin programul „Anghel Saligny”, primăria mai are un proiect pentru modernizare de drumuri de interes local în valoare de aproape 15 milioane de lei. Valentin Luță a mai afirmat că cele mai multe proiecte sunt finanțate cu fonduri europene prin PNRR, respectiv „Elaborare Plan Urbanistic Genera” – 562.921 de lei, înființarea a două stații de reîncărcare mașini electrice – 328.600 de lei, construire de piste pentru biciclete – aproape 1,9 milioane de lei, reabilitarea termică a Școlii Gimnazială cu clasele I-VIII, „Iulian Vesper” – 3,12 milioane de lei, înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar – 4,8 milioane de lei și construirea unui Centru Comunitar Integrat – 832.049 lei.

Primarul din Horodnic de Sus a spus că la acestea se adaugă alte trei proiecte finanțate prin Administrația Fondului de Mediu, respectiv reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr. 2 în vederea creșterii gradului de eficiență energetică – aproape 1,7 milioane de lei, reabilitarea termică a școlii vechi în vederea creșterii gradului de eficiență energetică – aproape 2,9 milioane de lei și eficientizarea sistemului de iluminat public – 2,05 milioane de lei.