Primarul Sucevei, Ion Lungu, este mulțumit de ritmul lucrărilor la sala polivalentă care se construiește la ieșire din municipiu spre Fălticeni. „Se lucrează bine la sala polivalentă de 5.000 de locuri de la Suceava. În acest moment se montează gradenele de la terenul principal al sălii polivalente și se cofrează stâlpii de la parter la etajul 1, din Corpul C1”, a transmis Ion Lungu după ce a inspectat lucrările de la sala polivalentă.

Sala Polivalentă din Suceava se construiește pe o suprafață de 25.000 mp, iar investiția se ridică la peste 30 de milioane de euro.