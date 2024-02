Promovabilitatea la examenele pentru obținerea permisului auto în județul Suceava în anul 2023 a fost catastrofală. Un bilanț prezentat de prefectul Alexandru Moldovan în cadrul unei conferințe de presă arată că la proba teoretică promovabilitatea a fost de 42,66% iar la proba practică de 42,99%. Cifrele se referă la examenele pentru obținerea permisului categoria B. Prefectul a ținut să precizeze că numărul candidaților a crescut în 2023 comparativ cu anul precedent astfel încât la proba teoretică prezentându-se 27.378 de candidați cu 2.500 mai mulți față de 2022 iar la proba practică 27.382 cu 7.335 mai mulți față de 2022. El a subliniat că pentru obținerea permisului auto categoria A, profesioniști, promovabilitatea la proba practică a fost și de 91,43%. Alexandru Moldovan a menționat că anul trecut s-a dat posibilitatea candidatului să se prezinte la examen de mai multe ori arătând că a fost un candidat care a dat de 9 ori proba practică până a luat-o. Bilanțul pe anul trecut la Serviciul permise auto cuprinde și o statistică de promovabilitate pe fiecare din cei 16 agenți examinatori de la proba practică. ”Procentul de promovabilitate este situat între 89,06% și 31,96%. Am avut unele sesizări, semnale că la nivelul unor examinatori ar exista o atitudine mai rigidă. Vom analiza toate aspectele, vom discuta cu cei de la școlile de șoferi, cu agenții examinatori astfel încât să îmbunătățim procentul de promovabilitate”, a mai sus Moldovan.

