Promovabilitatea la examenul de obținere a permisului auto în județul Suceava este una catastrofală. Cel puțin așa reiese din situația prezentată astăzi de prefectul Alexandru Moldovan care arată că în perioada 8 noiembrie-7 decembrie la proba practică au fost examinate 2.228 de persoane fiind declarate admise doar 847 adică un procent de 39%. Nici la proba teoretică situația nu este una roză. Din 2.200 de persoane examinate au luat note de trecere 1.097 adică în jur de 50%. Comandantul Serviciului Permise Auto, comisar Marius Rusu, pune această situație pe seama emoțiilor candidaților arătând că mulți se pierd în zona intersecțiilor sau la depășiri. ”Am stabilit cu noul comandant ca începând de luna viitoare să ne deplasăm la nivelul tuturor municipiilor din județ și să avem o discuție aplicată cu conducerile școlilor de șoferi să vedem cu ce putem să-i sprijinim astfel încât să poată transmite substanțial cursanților cunoștințe și procentul de promovabilitate să fie unul pe care și-l doresc și ei. Mesajul meu este unul extrem de ferm. Am solicitat agenților examinatori să nu-și schimbe conduita și să aibă aceeași rigurozitate procedurală și în perioada următoare urmând ca viitorii candidați să se implice poate un pic mai mult în ceea ce privește obținerea cunoștințelor teoretice și practice”, a declarat Moldovan.

